Cosas de la Ciudad Parque limpio pero sin terminar Operarios trabajan en el parque mientras un empleado recoge la suciedad. El nuevo recinto infantil ha sido limpiado pero está a falta de algunos detalles aún JOSÉ MANUEL ALDAY Sábado, 30 septiembre 2017, 12:00

El nuevo parque infantil que se ha instalado en la calle Unidad de Cerrado Calderón ha sido limpiado. El jueves empleados de limpieza procedían a vaciar las papeleras del recinto y a barrer la superficie, al tiempo que otros operarios realizaban trabajos en el parque. Y es que realmente el parque no está terminado aún, motivo por el cual no estaba programada la limpieza del recinto, según indicó a este periódico el director del Distrito, Pedro Palacios, quien explicó que el recinto se encontraba rodeado de una cinta de plástico que no ha sido impedimento para que los vecinos y los niños se acercaran a las nuevas instalaciones y disfrutaran de ellas pese a no estar del todo terminado. Desde la asociación de vecinos de Cerrado de Calderón, su presidenta Ana Vigar expresó su malestar porque el recinto apareciera sucio ya que, según manifestó, «se trata de un parque que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, en cuyo diseño y puesta en marcha hemos trabajado mucho y pensamos que esa no era la mejor forma de darlo a conocer».

El recinto no está finalizado.

A falta de algunos detalles de las instalaciones, queda por ultimar las zonas verdes del recinto, que está situado en la parte baja de Cerrado Calderón, en un espacio rodeado por un viario con tráfico rodado donde además del parque infantil se ha instalado un seto vegetal acompañado de una alineación de árboles y un sendero perimetral que recorre toda la superficie.

El Duente. Desmontaje de la portada de Feria

La portada principal de la feria de Málaga sigue sin haber sido desmontada por completo, según Óscar Olmedo, un ciudadano que reside en la barriada de El Duende y que se dirige al periódico para expresar su extrañeza de que aún a estas alturas no se haya quitado. «La feria terminó el día 20 de agosto y a día de hoy persiste aún la portada», señala, al tiempo que se queja de las molestias sufridas por el desvío provisional de tráfico que a causa de ello se tiene que realizar en la zona, lo que provoca frecuentes retenciones en la zona.