De París a Pekín saltando del ciclismo al urbanismo

Una semana viajera. Con esas agendas interminables que le gustan al regidor Francisco de la Torre. Esas que son un no parar y acaban con el más pintado. De hecho, el que osa viajar con él termina no viendo casi nada del país visitado. Existe la leyenda casonil de que no les deja ni que compren souvenirs. Tenemos esta semana a un alcalde al modo Phileas Fogg, que se levantaba (llegaba) el lunes en París a presentar la etapa de inicio de la Vuelta Ciclista a España 2018 junto al presidente de la Diputación Elías Bendodo. Por fin pisaba suelo francés, más bien tierra, porque lo que se dice suelo sí que lo hizo en el buque de asalto anfibio Dixmude, anclado en el dique de Levante, en el que recibió el galardón civil más importante de Francia, la Legión de Honor.

Así que el lunes llegaba como ‘legionario de honor’ a París, donde presentaba la Vuelta Ciclista, que partirá en 2018 del Centro Pompidou en Málaga con una contrarreloj de 10 kilómetros de recorrido que desembocará en una meta en la calle Larios. Al encuentro también asistían el director de la Vuelta, Javier Guillén, así como los directores del Centro Pompidou de París y Málaga, Serge Lasvignes y José María de Luna, respectivamente. Por la noche, cenó con los mecenas del Centro Pompidou en la misma sede.

El martes tocaba la ruta París-Pekín, donde la diferencia horaria es de seis horas más que en Málaga, es decir cuando aquí son las doce del mediodía, allí son las seis de la tarde. Así que día completo dedicado a viajar. El miércoles empezaba la agenda de una expedición en la que el propósito principal de De la Torre es la asistencia a Conferencia UE-China sobre Urbanismo Sostenible.

Pero antes de dedicarse a estos menesteres, el primer edil no dejó abandonada su faceta cultural y ayer miércoles visitó la Academia China de Bellas Artes, donde mantuvo reuniones de trabajo con sus responsables con el objetivo de estudiar la colaboración en distintos proyectos de futuro, según informaba ayer el área de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga.

Más tarde, el regidor tuvo un encuentro con el embajador de España en la República de China, Manuel Valencia, en la propia embajada. Todas estas citas han sido previas a su participación hoy en la Conferencia UE-China sobre Urbanismo Sostenible basado en la Innovación. Su asistencia a esta cumbre le ha imposibilitado estar hoy al alcalde en la ciudad para presidir el pleno de la Corporación municipal, que se celebra de forma habitual el último jueves de cada mes. La cita, en la que la oposición le toma el pulso a la ciudad a través de esta particular ‘sesión de control al gobierno’ se celebrará el próximo lunes 30, fecha en la que el alcalde ya estará de vuelta.

La invitación a De la Torre a este encuentro en Pekín fue cursada por la Academia China de Planificación Urbana y Diseño (CAUPD) del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (Mohurd) de la República de China y canalizada por el Clúster Andalucía Smart City (asociación empresarial sin ánimo de lucro que engloba a las entidades andaluzas del ámbito de las ciudades inteligentes, con sede en Málaga). Precisamente, De la Torre, que no se hace acompañar en el país asiático por ninguno de sus ediles, cuenta en esta expedición con el director general del Clúster Andalucía Smart City, Daniel González Bootello, a quien la organización invita como experto en el desarrollo de ciudades inteligentes, sostenibles e innovadoras.

El alcalde finalizó ayer el día con los responsables de Turismo y Cultura de la televisión estatal china, CCTV, para estudiar acciones que mejoren el conocimiento de Málaga como destino turístico en el mercado del vasto país asiático.

Para hoy, De la Torre se sumergirá en la Conferencia China-UE sobre Urbanismo Sostenible e intervendrá sobre las 11 horas en la sesión ‘Preservar la cultura tradicional’ junta al vicepresidente de la CAUPD, Wang Kai, el alcalde de Sichuan, Luo Hui, el director del Instituto y Turismo de CAUPD, Zhou Jian Ming, el presidente de la Academia China de Bellas Artes, Li Xiangqun y el director del Instituto de Arquitectura de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU). El viernes, el primer edil volará finalmente de vuelta a Málaga tras su periplo euroasiático.