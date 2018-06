Una parcela abandonada en la Virreina

En la calle Alejandro Puskin, en la zona de la Virreina, hay una parcela que según comunica un ciudadano lleva tiempo abandonada con bastante vegetación y el vallado deteriorado. Según este lector, hace unas semanas unos operarios estuvieron cambiando parte de ese vallado y quitando parte de la vegetación que allí crece, pero asegura que no han llegado a terminar esa tarea, que se ha quedado a medio hacer. «No tengo ni idea de quien es dicho solar. Algunos dicen que del Ayuntamiento, otros que es de un particular. Sea de quien sea, que venga y lo arregle, ya que hay hasta ratas entre los matorrales».

Hemos tratado de conocer la titularidad de ese solar pero no hemos averiguado a quien corresponde. De todas formas lo que planeta este ciudadano se puede realizar, porque existen herramientas por parte del Ayuntamiento para obligar a la propiedad a mantenerlo en condiciones que no generen molestias a los vecinos, con la obligatoriedad de su vallado y la limpieza periódica de la parcela. Y es que no sería la primera vez que la Gerencia Municipal de Urbanismo obliga a ello a los propietarios de las muchas parcelas y solares abandonados que lamentablemente existen en la ciudad.

Además, la Gerencia de Urbanismo dispone del llamado Registro de Solares en el que se incluyen parcelas que llevan mucho tiempo abandonadas y que el Ayuntamiento puede sacar a subasta si no se inician obras en ellas transcurrido un plazo de tiempo. Así que existen diferentes fórmulas para evitar que ese solar esté en esas condiciones.