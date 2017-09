Palmeral de las Sorpresas: un paseo con menos vistas

Si últimamente ha paseado por el Palmeral de la Sorpresas habrá comprobado que, en su tramo inicial, permanece instalado desde hace varios días un mercadillo de artesanía y diversos productos. La mayoría de las casetas se alinean en el lado del paseo más próximo al mar, con lo que esas instalaciones impiden la visión del mar. Algo que ha generado más de una queja, pues hay ciudadanos que sostienen que la ubicación de esas casetas en ese lugar supone una ‘pantalla visual’ en ese bello paseo que no solo impide la visión del mar, si no que rompe también con la filosofía de ese espacio tan frecuentado. «No se entiende que en un espacio público que ha costado más de 40 millones de euros se permita que monten esas instalaciones», señala un ciudadano que frecuenta la zona, y que se sorprende de que eso se permita cuando el Plan Especial del Puerto recoge expresamente el no uso comercial del Muelle 2. Algunos comerciantes de Muelle Uno se han quejado también al considerar que el mercadillo supone una competencia desleal, pues argumentan que a diferencia de los puestos instalados, ellos han tenido que hacer frente a una fuerte inversión. El mercadillo en cuestión se instaló el 9 de septiembre pasado y permanecerá hasta el 29 de octubre.

Conos ante una escultura.

Esculturas y ciclistas

El Palmeral de las Sorpresas hace honor a su nombre por muchos motivos. Uno de ellos es por la sorpresa, en este caso negativa, que se lleva más de un transeúnte al ser rebasado por algunos ciclistas que circulan a una velocidad excesiva. Llama la atención los conos de plástico ubicados delante de algunas de las esculturas que hay a lo largo del paseo, que es posible hayan sufrido ya el impacto de esos ciclistas que circulan a una velocidad excesiva para un lugar donde pasean muchos ciudadanos.

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso: caravanas por una poda

Ayer por la mañana se registraron importantes caravanas en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso debido a la poda de unas palmeras. «¿No había otra hora para haberlo hecho que no fuera en hora punta, con la entrada a los colegios, sin causar tantos problemas como provocó», se preguntan varios ciudadanos afectados e indignados por las retenciones sufridas.