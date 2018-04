Pajaritas de madera made in Málaga The Lab es uno de los espacios de encuentro de las ideas emprendedoras con base tecnológica. / Fran Acevedo Ser Emprendedor se consolida como foro para incentivar ideas de negocio AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 12 abril 2018, 00:56

Se llaman Territorial y se dedican al diseño, fabricación y comercialización de prendas y accesorios de vestir para hombres y mujeres. Hasta aquí, todo normal. Lo que no lo es tanto y les distingue es el tipo de material que utilizan para fabricar sus diseños: madera y corcho. Detrás de Territorial, que tiene su taller de fabricación en Puerto de la Torre, se encuentran tres jóvenes emprendedores que un día, viendo las tendencias de la moda, decidieron llevar a cabo su idea empresarial. «Nos dimos cuenta de que accesorios como la pajarita volvían a estar de moda y que cada vez más gente fabricaba en el mundo complementos de vestir con madera y corcho, dos materiales diferentes, pero que son muy elegantes», asegura uno de sus promotores, José Manuel Carnero.

Comenzaron a funcionar hace menos de un año, concretamente en junio de 2017 y ya venden sus creaciones en Francia, Italia, Reino Unido, y por supuesto España. «Aunque el mercado nacional ha sido hasta ahora el más importante, el francés comienza a estar por encima», señala Carnero. Territorial aspira a triplicar su facturación en este año, lo que significa que quiere cerrar el ejercicio con 200.000 euros de ventas.

Esta jovencísima empresa malagueña, de la que forman parte también junto a José Manuel, Fernando Martín-Albo y Daniel Bernal, los tres con 32 años, es uno de los ejemplos que se pueden conocer en el VI Foro Ser Emprendedor que desde ayer y hasta hoy se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga organizado por el Ayuntamiento de la capital y que alberga charlas, talleres, presentaciones y otras actividades, con 60 ponentes, y que buscan mostrar a los asistentes herramientas para poner en marcha una idea de negocio, entrar en contacto con inversores y conocer casos de éxito inspiradores, así como reorientar empresas ya en funcionamiento e identificar nuevas oportunidades de negocio. En el Foro de Emprendimiento participan y colaboran también instituciones como la Universidad de Málaga, la CEM, la Diputación o Unicaja Banco.

En el caso de Territorial, la firma diseña y fabrica pajaritas de madera y corcho grabadas y talladas con láser, tirantes con terminales de corcho-textil, gemelos para camisas hechos con madera tallada y grabada, carteras de corcho y, en breve, también relojes de madera. Y todo con el sello de Made in Málaga, «Designed in MLG». Además todo es personalizable, puesto que graban y tallan lo que quiere el cliente. La madera que utilizan es de haya o nogal, y los productos que fabrican son semiartesanales. La madera o el corcho se cortan con una máquina láser, pero el montaje, la costura y el acabado es a mano. Todo lo comercializa vía 'on line', aunque están buscando una empresa que se encargue de distribuir sus productos.

Orientar a los emprendedores y a quienes quieren serlo Ser Emprendedor alcanza hoy su segunda y última jornada como punto de encuentro de todas las entidades públicas y privadas vinculadas a la promoción de la iniciativa y el desarrollo empresarial. El teniente de alcalde responsable del Palacio de Ferias y Congresos, Mario Cortés, dijo ayer en la inauguración del foro que busca «orientar a las personas emprendedoras y a aquellas que se plantean serlo». El foro se estructura en dos espacios denominados 'ágoras', en las que expertos muestran a los participantes herramientas, claves y pasos a seguir en función de si se trata de una persona emprendedora con o sin proyecto, o una startup. Cabe destacar el espacio 'The Lab' que, además de acoger encuentros vinculados con el emprendimiento de base tecnológico, es escenario de la jornada de networking organizada por la CEM de Málaga

Además de su caso, en el foro se pueden ver otros ejemplos de emprendimiento de éxito. Ko&Go nació hace poco más de año y medio, también con el apoyo de los programa que la Universidad de Málaga tiene para apoyar a los emprendedores. Nació de hecho dentro del grado de Estudios de Asia Oriental. Se trata de una empresa que se dedica a tratar de acelerar las transacciones comerciales entre España y Corea del Sur. Entre sus clientes de encuentra Primor, compañía para la que trabaja en exclusiva en la importación de productos de cosmética. Ko&Go son tres socios (Jorge Miramón, Mauro López y Rosa Molina) y factura actualmente 500.000 euros. Recientemente ha empezado a trabajar también con Estados Unidos. Su objetivo ahora es abrir nuevas líneas de negocio con las principales marcas coreanas para su comercialización en Europa.

Otras de las nuevas empresas que llevan el sello de Málaga y que participa en Ser Emprendedor es Escapadas del Sur, una central de reservas de experiencias temáticas en la provincia. Detrás de esta idea emprendedora se encuentra el periodista y colaborador de SUR Javier Almellones, así como Ricardo Pastor y Sergio Cruz. Su finalidad es la de ofrecer actividades singulares y exclusivas a aquellos turistas que buscan algo diferente, ya sea para descubrir el patrimonio y la naturaleza de la provincia, visitar bodegas, huertas o granjas, así como practicar un turismo activo con rutas y excursiones llenas de adrenalina y sobre todo muy exclusivas. Y todo sin salir de la provincia.