Padres de Teatinos presentan 520 firmas contra la escolarización en la Laboral Un momento de la protesta. / Fran Acevedo Reclaman a la Junta que acelere las obras del nuevo instituto para que entre en servicio este próximo curso FRANCISCO GUTIÉRREZ Málaga Miércoles, 23 mayo 2018, 13:57

Padres de alumnos de los colegios de Teatinos han presentado esta mañana recursos de alzada y escritos de reclamación contra la escolarización de sus hijos en la Universidad Laboral, donde la Delegación de Educación ha previsto la instalación de tres módulos de aulas prefabricadas mientras se terminan las obras del nuevo instituto. Una obras que están en el centro de la polémica, ya que los padres, a través de la asociación Prometo, consideran que se pueden agilizar y acelerar, de manera que podrían entrar en servicio el próximo mes de septiembre, con el inicio de curso. No entienden que se gaste un dinero en acondicionar el terreno e instalar estas prefabricadas, cuando, en su opinión, este dinero podría servir para acelerar las obras que, en su opinión, llevan un ritmo muy lento.

Denuncian que este nuevo instituto fue ofertado a las familias en el periodo de escolarización, y ahora se encuentran con que sus hijos no irán a este nuevo instituto, sino a unas aulas prefabricadas. «Los envían a un centro que no han elegido y que además está masificado, con más de 2.000 alumnos», ha señalado la portavoz de esta plataforma, Mar Villanueva. La solución, entienden, no es la masificación de la Laboral, sino que se termine a tiempo este centro, que llevan reivindicando durante más de 20 años. Temen los padres que las prefabricadas «hayan venido para quedarse», aunque la Consejería de Educación ha iniciado los trámites para un segundo instituto en la zona.