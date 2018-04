Los padres presionan a la Junta para que acelere las obras del nuevo instituto de Teatinos Protesta esta mañana ante el solar donde se levantará el instituto. / SUR Concentración ante el solar donde se construye el centro educativo para pedir que se acorten los plazos y, para que en caso de que no esté terminado en septiembre, las prefabricadas previstas se instalen cerca de esta solar FRANCISCO GUTIÉRREZ Miércoles, 18 abril 2018, 10:45

Los padres de alumnos de los colegios de Teatinos han vuelto a la salir a la calle para solicitar, en esta ocasión, que se aceleren las obras de construcción del nuevo instituto del barrio, obras que comenzaron en enero y que al ritmo actual no estarán terminadas para el inicio de curso. Por esto, los padres vuelven a ocupar las calles porque se temen que sus hijos serán enviados a prefabricadas en la Universidad Laboral, algo a lo que se opondrán de manera contundente, según ha señalado la portavoz de la plataforma Prometo, Mar Villanueva, durante la concentración de esta mañana. En su reivindicación, han estado apoyados por los concejales del PP Teresa Porras y Gema del Corral y la parlamentaria Mariví Romero y los concejales de Málaga para la Gente Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos.

Ante el solar donde se levantará el instituto, y en el que aún no asoman los cimientos, los padres se han concentrado tras salir de los respectivos centros de Primaria, como el Carmen de Burgos o Almudena Grandes. Con las obras al fondo, han reclamado que se acorten los plazos y se acelere todo lo posible, convencidos de que la Consejería de Educación puede forzar los plazos, eso sí, con un incremento del presupuesto. «Insistimos a la Consejería de Educación para que ponga todos los medios posibles para que el nuevo instituto de Teatinos pueda abrirse en septiembre, porque después de 15 años esperando han tenido tiempo más que suficiente para ponerlo en servicio», señala la portavoz de Prometo, Mar Villanueva.

'Nuestros hijos no son sardinas' o 'No somos ciudadanos de segunda' han sido algunos de lo gritos más escuchados. Los padres lamentan que a estas alturas de curso «no sepamos dónde van a ir en septiembre». Una madre incluso ha propuesto no llevar a sus hijos a las aulas prefabricadas de la Laboral, que parece la solución más probable a la evidente falta del nuevo centro.

Si las obras, como parece, no están a tiempo, las familias quieren que sus hijos estén lo más cerca posible de sus domicilios. Por esto han mostrado de manera tajante su rechazo al plan de la Delegación de Educación para instalar aulas prefabricadas en la Universidad Laboral, un centro «ya colapsado, con más de 2.000 alumnos y serios problemas de movilidad por la cantidad de autobuses que tienen que transportar a los estudiantes», señala Mar Villanueva. Desde su plataforma han estado buscando solares propiedad de la Junta, y han encontrado varios, uno de ellos situado junto a la zona en obras, donde, dicen los padres, se podrían montar estas aulas prefabricadas mientras se terminan las obras. Los padres, adelanta la portavoz de la plataforma, «no aceptaremos cualquier otra solución que suponga llevarlos lejos de sus casas. Si tienen que ir a prefabricadas, que al menos sea aquí cerca».

Otra de sus reivindicaciones a la Consejería de Educación es que se contemple ya la construcción de un segundo instituto, tal como se comprometieron y que este año ha quedado fuera del presupuesto de la Junta.