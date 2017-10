Los padres de una niña con cáncer reclaman una plaza escolar junto a su hermana SUR MÁLAGA. Jueves, 26 octubre 2017, 00:48

Ángela, enferma de cáncer, tiene 13 años y, según su familia, necesita ir al mismo colegio al que va su hermana y sus primos por cercanía y por salud, ya que el instituto en el que fue admitida está más lejos y debería acudir en transporte público cuando sus padres no puedan llevarla y subir dos cuestas. Por ello, sus progenitores han reclamado a Educación que permita a la niña ir al centro escolar más cercano e incluso han presentado una demanda en el contencioso-administrativo.

Su madre, Paloma Moreno, relató a Europa Press la situación y ha hecho un llamamiento para que se atienda el «caso especial» de Ángela, que incluso ha escrito una carta solicitando el cambio de centro escolar y exponiendo los motivos. Desde la Delegación de Educación indicaron que se le han ofrecido seis colegios alternativos, incluso la posibilidad de que las dos hermanas estén juntas en alguno de esos centros.

Educación explica que tras el periodo ordinario se han presentado otras diez solicitudes para el colegio demandado por la familia (La Asunción) y la niña se encuentra en cuarto lugar: «hay tres familias por delante con circunstancias también especiales y con más puntos». La madre indicó en que no es un «capricho» querer cambiar a su hija del instituto en que ha sido admitida pero en el que no se ha matriculado: «Yo lo he intentado, es un muy buen instituto, nos han dado plaza si queríamos en otro colegio concertado pero está también lejos; creen que yo quiero uno concertado pero a mí me da igual, lo que quiero es que mi hija esté bien y en sus circunstancias no crearle más estrés del que ya tiene con la enfermedad».