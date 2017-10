Los padres de una niña con cáncer reclaman a la Junta que permita escolarizarla junto a su hermana La menor está siendo tratada en el Materno Infantil. / Sur Educación sostiene que se le han ofertado seis colegios más y que existe "una limitación de la ley" ante estos casos EUROPA PRESS MÁLAGA Miércoles, 25 octubre 2017, 15:51

Ángela, enferma de cáncer, tiene 13 años y, según su familia, necesita ir al mismo colegio al que va su hermana y sus primos por cercanía y por salud, ya que el instituto en el que fue admitida está a más distancia de su vivienda y debería acudir en transporte público cuando sus padres no puedan llevarla y subir dos cuestas. Por ello, sus progenitores han reclamado a la Junta de Andalucía que permita a la niña ir al centro escolar más cercano e incluso han presentado una demanda en el contencioso-administrativo.

Su madre, Paloma Moreno, ha relatado a Europa Press la situación y ha hecho un llamamiento para que se atienda el "caso especial" de Ángela, que incluso ha escrito una carta solicitando el cambio de centro escolar y exponiendo los motivos.

Desde la Delegación de Educación han indicado que se atiende a esta madre siempre que acude a la administración, se le han ofrecido seis colegios alternativos y "se está siguiendo la normativa, que no atiende a excepciones".

En este sentido, han explicado a Europa Press que tras el periodo ordinario se han presentado otras diez solicitudes para el colegio demandado por la familia de esta menor y ésta se encuentra en cuarto lugar: "hay tres familias por delante con circunstancias también bastante especiales y con bastantes más puntos tras la baremación".

Ellos pese a ser de Málaga viven desde hace muchos años en Vera (Almería), donde nacieron Ángela y su hermana pero tras detectarle el linfoma tuvieron que venir al hospital de referencia, el Materno Infantil de Málaga, donde ha estado ingresada siete meses, según ha adelantado la Cadena SER.

En esta situación, la hija menor de esta familia se quedó a vivir con su tía y fue escolarizada en un colegio al que quiere ir Ángela "porque ha ido a recoger a su hermana, estaría en clase con su prima, que le da mucha seguridad porque es como si fuera su propia hermana y además porque está a cuatro minutos andando de casa".

"No es un capricho"

Moreno ha incidido en que no es un "capricho" querer cambiar a su hija del instituto en que ha sido admitida pero en el que no ha llegado a matricularse "porque no quiere, se pone a llorar y muy angustiada". "Yo lo he intentado, es un muy buen instituto, nos han dado plaza si queríamos en otro colegio concertado pero está también lejos; creen que yo quiero uno concertado pero a mí me da igual, lo que quiero es que mi hija esté bien y en sus circunstancias no crearle más estrés del que ya tiene con la enfermedad", ha expuesto.

Pese a que la familia pretendía volver a Vera, "un sitio idílico donde vivíamos estupendamente", Ángela "no quiere, quiere quedarse donde están sus oncólogos y su familia, les dan seguridad", más aún, ha admitido, tras varios episodios en hospitales almerienses donde no le fue bien "y le tiene pavor".

Ángela tiene que ir al médico al Materno Infantil de Málaga prácticamente todas las semanas "y vivir a 350 kilómetros es difícil". Paloma, que es abogada, ha admitido que les está costando mucho porque ella tiene su trabajo en Vera y "estoy trabajando por Internet y yendo dos o tres veces por semana". "Me han dicho que deje mi trabajo pero yo también lo necesito para mantener a mis hijas, que son lo primero; estoy haciendo el pino", ha apostillado.

Los progenitores cuentan con un dictamen del ministerio fiscal "que dice que está de acuerdo con la escolarización pero pone la coletilla de 'siempre que la ley lo permita'". Pese a que ha acudido a la Delegación de Educación no les dan "una respuesta afirmativa" a su pretensión "escudándose en la ley".

Desde la Delegación territorial han explicado que la Fiscalía de Menores "sostiene que se atienda el caso si se dan los requisitos legales" y han añadido que existe un auto de un juez "que no la ampara y deniega medidas cautelares".

"Estamos intentando tener en cuenta todo, haciendo todo lo posible, se le han ofertado seis centros más. Es un caso difícil y existe una limitación de la ley, además de que hay otras tres familias delante -tras la baremación- con sus derechos y nos lo estaríamos saltando", han incidido.

La madre de Ángela ha reiterado que "hay plazas en el colegio demandado porque hay niños que se van al extranjero y nos dicen que sería aumentar la ratio en uno pero la situación de Ángela es excepcional". En este punto, ha añadido que el ordenamiento jurídico también contempla "como principal la protección fundamental al menor y la Organización Mundial de la Salud habla de la reincorporación de niños con cáncer al colegio y de los protocolos de acogida".

"Yo no quiero ir contra nadie, estamos ambos de acuerdo en que la ley es un sinsentido, que no contempla esta excepcionalidad. Es una barbaridad", ha dicho Moreno, quien ha indicado que lo siguiente sería presentar un recurso de alzada. La Delegación de Educación, por su parte, ha trasladado el caso a la Consejería.