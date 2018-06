Pablo Casado aspira a ser el Pedro Sánchez de las primarias del PP

La experiencia demuestra que las primarias en los partidos políticos en España son procesos abiertos a la sorpresa y a la victoria del candidato menos esperado. Sucedió hace un año, cuando el socialista Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz contra viento y marea ya que el aparato del PSOE y los barones apoyaban a la dirigente andaluza. En estos días, el PP afronta por primera vez a nivel nacional unas primarias para elegir al sustituto de Mariano Rajoy como presidente. Un proceso al que concurren siete precandidatos, aunque la pugna se ha polarizado entre la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que arrastran viejas rencillas políticas. En este escenario de incertidumbre, el aspirante Pablo Casado encarna lo que se ha dado en llamar la tercera vía y, bajo ese 'espíritu Sánchez', pretende dar la sorpresa y lograr el liderazgo de la formación de centro-derecha aupado por la militancia en la votación del próximo 5 de julio.

Con el mensaje de presentarse como el candidato de las bases llegó ayer tarde a la capital malagueña en una intensa jornada en la que recorrió unos 1.500 kilómetros visitando las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga –cuando concluya el proceso, habrá recorrido unos 20.000 kilómetros–. El restaurante El Balneario, en los Baños del Carmen, fue el lugar elegido por Casado para mantener un encuentro con afiliados antes del partido de fútbol del Mundial entre España contra Marruecos y donde afirmó que es «el candidato de las bases, no de los notables;el candidato de la calle, no de los despachos; el que digo lo que tiene que ocurrir en España, no el que comente lo que está ocurriendo». «Me debo sólo a la militancia», afirmó el político castellano-leonés. Un discurso con reminiscencias a aquel que enarboló Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017 y que tan buen resultado le dio al contraponer esa dicotomía entre aparato del partido y bases.

En un acto en el que estuvo acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, Pablo Casado, que formó parte de la última dirección nacional de Rajoy como vicesecretario de Comunicación, sostuvo que lo único que está reclamando a los líderes regionales, provinciales y locales es que dejen votar en libertad a los afiliados. En este punto, se mostró comprensivo con la postura de Bendodo de apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría. «Ha hecho bien en expresar lo que es una opinión personal que no compromete a toda la organización», subrayó.

En cuanto al modelo de partido que propone, Casado abogó por una militancia activa, ilusionada, renovada y unida y un partido donde si gana las primarias, se integren las demás candidaturas. Su objetivo es recuperar los votos perdidos, revitalizar el proyecto popular y reenganchar a la gente que se fue en los últimos años bien a la abstención o a otros partidos. Por ello, remarcó que quiere abrir puertas y ventanas para reilusionar a la ciudadanía y que en el PP «no sobra nadie».

El proyecto de Pablo Casado busca una triple integración: la generacional; la ideológica, donde las distintas 'familias' del partido –liberales, conservadores, democrátas-cristianos– se sientan representadas; y la territorial, basada en el principio de un partido nacional unido en el contenido y con autonomía en el funcionamiento en cada territorio.

Entre sus compromisos si gana las primarias, Casado anunció que «inmediatamente» se nombrarán los candidatos a los comicios municipales y autonómicos para que tengan tiempo de prepararse para «el gran reto» que es ganar elecciones y convocará una convención nacional extraordinaria para hablar de las ideas, los principios y los valores que serán la columna vertebral de los programas electorales.

El aspirante destacó que se presenta para reivindicar los valores que «han hecho grande» al PP y que sintetizó en cinco: la libertad individual, para poner a la persona en el centro de la actuación pública y política; la unidad de España, «imprescindible» en un escenario con el desafío independentista sobre la mesa; la familia, donde se mostró crítico con el proyecto de ley de eutanasia presentado por el PSOE; la seguridad, donde subrayó que el PP es «el único» partido que defiende la seguridad con propuestas como la prisión permanente revisables y que son la formación que «lleva en su ADN» la defensa de las víctimas del terrorismo; y la honestidad, un punto donde dijo que «ningún puñado de sinvergüenzas nos quiten la bandera de la honestidad, somos los que siempre hemos tenido administraciones eficientes y a servidores públicos que se visten por los pies».

En el uso de la palabra le precedieron Francisco de la Torre y Elías Bendodo. El alcalde de Málaga no desveló a qué candidato apoya y confió en que del proceso de primarias salga «un PP más cohesiondado y fuerte» para afrontar los retos que tiene por delante España. El presidente provincial de los populares, por su parte, subrayó que el PP está haciendo unas primarias «ejemplares».

Carlos Rubio, exsubdelegado del Gobierno en Málaga durante la presidencia de José María Aznar, es quien lleva la campaña de Pablo Casado en Málaga durante estas primarias. Junto a él, en el acto de este lunes se pudo ver a representantes de la vieja guardia del partido y a muchos jóvenes y militantes de base sin cargos, entre ellos, estuvieron el exparlamentario andaluz y actual secretario general de la Fundación Cánovas del Castillo, Miguel Ángel Ruiz; la exsenadora Mayte Otero; la diputada provincial Lourdes Burgos; los alcaldes Fernando Fernández-Tapias (Coín), Jorge Martín (Canillas de Albaida) y Antonio Jesús Pérez (Sayalonga); el que fuera senador José Manuel Gómez Angulo; el candidato a la Alcaldía de Mijas, Ángel Nozal; el exportavoz del PP en la Diputación Javier Berlanga; o el exedil de la capital José Luis Ramos. De la dirección provincial, además de Bendodo sólo acudió el vicesecretario de Organización y Acción Territorial, Manuel Marmolejo. Fuentes consultadas apuntaron que Casado puede obtener un buen resultado en la provincia merced al voto oculto.

Pablo Casado llegó para ver el partido entre España y Marruecos, para lo que se dispuso una pantalla gigante y se repartieron banderas rojigualdas entre los asistentes, pero apenas pudo verlo de pasada ya que estuvo haciéndose fotos y departiendo con los afiliados. Antes de que concluyera la primera parte se marchó acompañado por Bendodo para descansar y recuperar fuerzas encarar el resto de la campaña con el objetivo de dar la sorpresa y ser el próximo líder del PP.