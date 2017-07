Pablo Alborán en 360 grados, reclamo del Observatorio malagueño de realidad virtual El Polo de Contenidos Digitales acoge mañana el evento con la participación de multinacionales como Samsung, Nokia, Microsoft o Sony-Playstation SUR Martes, 18 julio 2017, 13:36

La primera edición del Observatorio de la Realidad Virtual (OVR17) arranca mañana en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga con la participación de multinacionales como Samsung, Nokia, Microsoft, Sony-Playstation, HTC-Vive... y con el aval de organizaciones públicas internacionales como la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER).

Durante dos días, representantes, marcas y asistentes procedentes de Korea, Estados Unidos, Japón, Taiwan, Gran Bretaña, Francia, Finlandia, Suiza, Bélgica, Polonia... compartirán en la capital de la Costa del Sol una puesta en común, teórica y con demostraciones prácticas, de todo lo que rodea a estas nuevas tecnologías.

El programa elaborado por Medina Media, la productora organizadora del evento, agrupa 20 ponencias y visitas permanentes a una Demo Área con más de 40 dispositivos de última generación con el objetivo de los asistentes saquen sus propias conclusiones sobre "¿Qué hay de real y qué hay de virtual en la Realidad Virtual".

El Observatorio parte con un doble objetivo: por una parte ofrecer una oportunidad profesional única de ponerse al día de todo lo que está pasando realmente con estas nuevas tecnologías. Por otra parte que esta experiencia, además de útil, esté rodeada de una experiencia profesional/vital única en la Costa del Sol.

Novedades

Entre las últimas novedades del Observatorio OVR17 está la llegada de la ultramoderna cámara Ozo de Nokia, traída especialmente desde Estados Unidos, que ocupará un espacio en el área de Networking para demostraciones exclusivas para los profesionales.

Samsung hará un importante despliegue de su tecnología de Realidad Virtual, con dos salas equipadas con gafas Samsung Gear VR, en la que los asistentes podrán disfrutar, entre otras, de una aplicación relacionada con el cantante Pablo Alborán en 360 grados.

Por su parte, la liga Survival de eSports realizará durante el miércoles 19 y el jueves 20, desde las 9 de la mañana, sesiones de selección de jugadores y choques "one to one" ante entrenadores y ojeadores de diferentes equipos cara a la temporada 2017-2018.

Además, la Universidad de Málaga realizará un 'hackathon' durante 36 horas ininterrumpidas en el que sus alumnos competirán por ofrecer la mejor solución a un reto que les pondrán sus profesores y los profesionales de Samsung.

Su aplicación al deporte

La 'start up' estadounidense YBVR formará parte del jurado y ofrecerá a los ganadores como primer premio la participación, el viernes 21, en un curso intensivo sobre las aplicaciones de la Realidad Virtual a los deportes de masas, en el que participarán profesionales llegados expresamente desde California.

Los 6.000 metros cuadrados del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, que se inauguró el pasado 6 de junio, se llenarán de vida y actividades durante dos jornadas en los que la Realidad Virtual cobrará vida para mostrar sus aplicaciones útiles a sectores como el turismo, la educación, la publicidad y los negocios.

Entre los asistentes hay representantes de empresas de primer nivel como Cosentino, Fujitsu, Accenture, Acciona, Mediapro, RTVE, TV3, Canal Sur y otras, que han manifestado su interés en conocer lo que estas nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar sus negocios, su imagen y la formación de sus trabajadores.

Además, el Museo Carmen Thyssen presentará su nueva exposición "La apariencia de lo real", con una nueva aplicación en Realidad Virtual. El Museo ha aprovechado el Observatorio de la Realidad Virtual para mostrar cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a conseguir mayores éxitos en el mundo del arte.