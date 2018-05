El origen de los malos olores en Málaga

Las quejas por los malos olores en la ciudad son habituales y más aún en esta época. Ayer recogíamos la protesta de una ciudadana que se quejaba del olor «a cuadra» que se percibía últimamente por la zona de la Alameda de Colón y alrededores. Y ayer conocimos por otro lector de la presencia en el puerto de un buque dedicado al parecer al transporte de ganado, barco que ayer mismo abandonó el puerto de la ciudad. «Acabo de leer en Cosas de la Ciudad el comentario sobre los olores que se están produciendo últimamente en la zona Soho y Centro y me quedo a cuadros leyendo que también le quieren echar la culpa a las palomas y cotorras....», dice otro ciudadano que no tiene dudas en señalar que los malos olores proceden del puerto. «Vivo en la zona de la Alameda de Colón y trabajo en la zona Atarazanas, y los malos olores a cuadra son los mismos, todo el mundo lo comentaba el otro día en calle Larios». ¿Por qué no publican también sobre la desembocadura del Guadalmedina en esta zona? Eso sí que es porquería y malos olores, temiendo estamos que llegue el verano y lo que conlleva, malos olores..mosquitos.... Dejen ya de criminalizar de todo a las palomas y cotorras, que no digo que no ensucien y sean molestas, pero por favor por desgracia en Málaga huele mal, pero a lo mejor no conviene meterse con la autoridad portuaria, que es de donde viene el olor a cuadra», concluye.