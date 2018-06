La oposición tiende la mano al alcalde con Limasa pero tiene dudas sobre el calendario De la Torre, durante el debate del estado de la ciudad. / Migue Fernández Los grupos municipales confirman que aún no tienen información sobre los pasos que dará el regidor para hacer público el servicio de limpieza ANA PÉREZ-BRYAN Miércoles, 20 junio 2018, 01:01

Tras el anuncio del alcalde, Francisco de la Torre, durante el debate del estado de la ciudad, de que su intención es llevar a pleno la municipalización de Limasa, los grupos de la oposición se plantean ahora cuáles serán los plazos y los pasos a seguir en la conversión de la empresa de limpieza en pública. En general, los portavoces se movían ayer, en declaraciones a SUR, entre la disposición de «mano tendida» al primer edil –sobre todo los de izquierdas, que han defendido con vehemencia durante meses esta fórmula– y la cautela por el panorama que a partir de ahora se abre en las negociaciones.

En este catálogo de reacciones al anuncio de De la Torre destacan incluso las «dudas» y la incredulidad, caso del portavoz socialista, Daniel Pérez, quien considera que esta decisión del alcalde «es una cortina de humo porque no tenía nada que ofrecer en el debate», celebrado el lunes. El líder de la oposición criticó que el regidor no ha ofrecido detalles a los grupos sobre la «letra pequeña, sobre el cómo y el cuando», y expresó su deseo de que «este anuncio estrella no quede en otro proyecto estrellado».

Con «alegría» pero también con ciertas dudas acogía la noticia la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, firme defensora de la fórmula pública pero con reservas sobre los tiempos: «No sé si la municipalización de Limasa se dejará para el próximo mandato; pero lo que sí es un hecho es que ya se pueden ir dando pasos en ese camino», dijo la edil, quien recordaba también que, en este escenario, «el camino de la municipalización es mucho menos complicado que el de la fórmula privada». Torralbo admitió que la salida del edil popular Raúl Jiménez, contrario a que este servicio fuera público, del Área de Sostenibilidad Medioambiental ya les dio alguna «pista» de que el alcalde se estaba planteando seriamente municipalizar Limasa.

En los mismos términos se expresó el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien insistió en que su postura es la de «mano tendida» a De la Torre para que el cambio se haga «con garantías». «Ya lo hicimos en su momento y vamos a mantener el ofrecimiento, porque hay que tener en cuenta que una empresa pública no tiene que ser la solución porque sí. Se puede gestionar bien, mal o regular, por eso tenemos que trabajar juntos para que todo salga adelante».

El «ahorro, la transparencia y la mayor eficacia del servicio son», a juicio del edil no adscrito, Juanjo Espinosa, las principales ventajas de una empresa municipal, aunque el edil también mostró sus dudas y se preguntó «quién va a pagar los platos rotos del naufragio que ha supuesto Limasa», en referencia a las sentencias judiciales que han dado la razón a los trabajadores frente al Ayuntamiento en el último conflicto entre las partes.

Y si entre los grupos de la izquierda se aplaudía el anuncio del alcalde en bloque, entre las filas de Ciudadanos, socios de investidura del PP y defensores de un modelo externalizado (privado), la reacción era la contraria. Y no tanto por la decisión de hacer pública Limasa –precisamente una de las líneas 'naranjas' que C's había puesto para apoyar los presupuestos era que se tomara «ya» una decisión en este sentido, fuera la que fuera–, sino porque reprochan a De la Torre su «falta de palabra».

Así lo manifestó el portavoz del grupo, Juan Cassá, quien recordó que el pasado mes de enero el primer edil se decantaba por un «modelo híbrido y ahora da la sorpresa con el público». Ante este cambio «repentino» de postura, el líder del partido naranja debaja un mensaje al alcalde: «Esto sin duda condiciona las negociaciones de cara a un futuro mandato. Tomamos nota». Aun así, Cassá admitió que «las mayorías son las mayorías, y aunque nosotros seamos los únicos que votemos 'no' en el pleno, la democracia hay que respetarla».

Sea como fuere, ni los trabajadores de Limasa se han reunido aún con el regidor –como confirmaba el lunes el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte– ni hay un calendario cerrado para avanzar en la municipalización. Así lo confirmaba ayer el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, quien recordó que las negociaciones «las lleva el alcalde personalmente» y que la decisión de municipalizar representa, de partida, una ventaja porque «elimina litigios que representan riesgos económicos para las arcas municipales».