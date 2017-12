La oposición pide que se celebre la comisión de la Memoria

Lejos de olvidarse la polémica con la votación por unanimidad para que la avenida Carlos Haya cambiase su nombre por el del 4 de diciembre de 1977, que finalmente resultó fallida porque no salió adelante en el pleno, por los votos en contra del PP y Ciudadanos, IU-Málaga para la Gente ha decidido que el ímpetu por quitarle el nombre del aviador franquista a la vía no pierda fuelle y demanda que se convoque la comisión de la Memoria Histórica, en vista de que, como decía la edil de Cultura, Gema del Corral, es éste el foro y el lugar para tratar estos asuntos.

Toda la oposición de izquierdas, PSOE y Málaga Ahora e IU, están en esta misma línea, habida cuenta de que la última vez que se convocó fue hace más de un año, octubre de 2016, y esta comisión debe reunirse cada tres meses. La edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, dirigió un escrito el pasado 1 de diciembre al alcalde Francisco de la Torre al que le solicita la celebración inmediata de la comisión de la Memoria Histórica, y argumenta que no puede ser la excusa que no se convoca esta comisión para no dar cumplimiento a la ley. En cuanto al convenio con la Universidad de Málaga, Ramos afirma que llevan esperando siete años a que se materialice y era sólo para aclarar si se tenían que quitar nombres y denominaciones sobre las calles que existen dudas, pero no afecta a las que no hay ninguna duda. Aquí el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, explicaba que en Madrid la avenida Capitán Haya (Carlos Haya)se ha cambiado por Poeta Joan Maragall.

De la avenida Carlos Haya empieza a haber unanimidad en toda la oposición, incluida Ciudadanos que fue la que hizo la propuesta, de que se recupere el nombre primitivo de Camino de Antequera. El edil socialista Sergio Brenes afirmaba que no se ha hecho mucho en este asunto desde que se cambió la plaza de José Antonio Primo de Rivera por la Constitución, la Alameda del Generalísimo por Principal y la plaza Queipo de Llano por la Marina en época del otrora alcalde socialista Pedro Aparicio. Del Corral explicaba ayer que espera información sobre el equipo de investigación de la UMA para poder convocar, y que entiende que será cuanto antes.

Un ‘death café’ en Parcemasa

La sala de actos de Parcemasa acoge hoy un encuentro ciertamente curioso e interesante. Impulsado por la asociación sin ánimo de lucro Alhelí, habrá un ‘death café’ a las 18.00 horas. Así a bote pronto suena a un café con vocablo inglés, y si se sigue profundizando no es tanto el café, sino el tema que rodea al mismo:l a muerte. Bueno, más bien formas de afrontarla. Aunque en la sociedad actual, sobre todo la española, la muerte sigue siendo un tabú y los cementerios, sitios poco frecuentados, los irlandeses e ingleses tienen otra concepción quizás más abierta por cuanto van a leer y a pasear a los camposantos, e incluso juegan los niños en algunos de sus parques. La realización de este tipo de encuentros se hace en España de la mano del colectivo Humanizando los Cuidados Intensivos (HU-CI), que llevará la iniciativa a 30 ciudades de todo el país. La asistencia es de carácter gratuito, previa inscripción llamando al teléfono 645 688 890 o vía WhatsApp.