La oposición estima que el alcalde se presenta «empujado por los suyos» porque no hay alternativa en su partido Todos los partidos, Ciudadanos incluido, han subrayado la falta de relevo entre los populares, que tienen que seguir contando con un político que para cuando acabe su mandato en 2019 llevará exactamente 19 años gobernando.

Las reacciones de la oposición a la decisión del alcalde Francisco de la Torre de volver a presentarse como cabeza de cartel en 2019 a las municipales por el Partido Popular no se han hecho esperar. Y lo más curioso es que todos los partidos, Ciudadanos incluido, han subrayado la falta de relevo y de alternativa entre los populares, que tienen que seguir contando con un político que para cuando acabe su mandato en 2019 llevará exactamente 19 años gobernando. En general, todos coinciden en que se presenta empujado por los suyos para intentar salvar el desplome que el PP está dando actualmente en las encuestas.

Para el portavoz socialista Dani Pérez es importante reseñar que respetan la decisión de De la Torre, pero no dudan en criticar que esta noticia supone profundizar en el agotamiento del equipo de gobierno y la paralización que en esta legislatura se ha experimentado en los grandes proyectos de la ciudad así como en la creación de nuevos conflictos laborales. Para Pérez, el PP “es un partido sin rumbo en las encuestas y sin relevo”, por lo que subraya que es el momento para el PSOE, con un proyecto para una Málaga moderna y avanzada, y habla de cambio imparable, “por lo que realmente nos da igual que el candidato siga siendo Paco de la Torre”.

En Málaga Ahora no se extrañaban de la decisión esta mañana, y su portavoz Ysabel Torralbo no dudaba en decir que, pese a que no quieren meterse en cuestiones de otros partidos, es sintomático que el PP haya decidido que entre sus filas “no hay relevo generacional, o que el relevo no le gusta al alcalde, por lo que tiene toda la pinta de que se va a presentar y no va a acabar el mandato”. En la misma línea, argumentaba que, como últimamente De la Torre no cumple sus promesas, como ha demostrado con la Casa Invisible, a lo mejor ésta tampoco la va a cumplir.

Ciudadanos ha querido mostrarse respetuoso con la decisión, pero han lamentado que el culebrón haya distraído la acción de gobierno de los últimos meses “que tenemos los presupuestos sin aprobar y Cs ya mandó sus 61 propuestas el 20 de noviembre”, como explicó su portavoz Juan Cassá, que esperó que el PP se centre ya y retome las numerosas cuestiones que Málaga necesita. Respecto a la candidatura de De la Torre, han aprovechado para presentarse como el partido del relevo, porque consideran que hace falta un relevo generacional, “un relevo sin aspavientos y sin políticas radicales, que pongan en riesgo los avances logrados”. No obstante, en lo personal, Cassá ha subrayado que le tiene aprecio al alcalde, y que “además cumple con lo que firmó con Ciudadanos: seguir hasta 2019”.

Para el líder de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, la decisión del alcalde sólo obedece a que “el PP se agarra a un clavo ardiendo ante las encuestas que vaticinan su hundimiento”. Zorrilla entiende que De la Torre debería estar de retirada y que, sin embargo, se ha plegado a su partido en una decisión que no le va a hacer justicia como a su historia como alcalde. En IU-Málaga para la Gente consideran que el regidor ha demostrado en esta última etapa que “está ya agotado, sin modelo de ciudad y con sus grandes proyectos atascados”, y entienden que un alcalde que lleva 18 años en el poder y que acabará su mandato con 19 años en la Alcaldía, “se merecía otro final y no presentarse a unas elecciones, a las que incluso con él, los resultados se vaticinan muy malos para su partido”.

Para el edil no adscrito, miembro de Podemos, Juanjo Espinosa, que De la Torre se presente es un “síntoma claro de debilidad del PP, que demuestra que sin De la Torre no van a ningún sitio”. En esta línea, también subrayó, al igual que Zorrilla, que el que el modelo de ciudad de De la torre está más que agotado, y que se basa en la improvisación y en los golpes de efecto. Espinosa por último puntualizó que la noticia no es buena para la ciudad, “por lo que nos toca seguir construyendo alternativa para salir de este inmovilismo con una legislatura ya perdida”.