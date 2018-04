La oposición da la bienvenida a Porras con dos mociones duras sobre Limasa

La sempiterna Limasa. El tema y la empresa más recurrente municipal. Es el niño en la comunión y el muerto en el entierro. Es decir, protagonista quiera o no. Además, hablar ahora de Limasa tiene un plus para la oposición. El primero, el de dar la bienvenida a la concejala Teresa Porras que es, tras la crisis de gobierno, es la que comanda la compañía que más gasto supone al bolsillo del ciudadano, 96 millones de euros, y la que más quejas provoca entre los vecinos y la que más dolores de cabeza da al equipo de gobierno. Como ven es el triple salto mortal, tres vértices del triángulo y los tres obtusos.

Después de 'presentarle sus respetos', la oposición de izquierdas seguirá bombardeando para que se municipalice. Su consigna total. Yde paso, si pueden debilitar a la todopoderosa Porras, pues eso que se llevan. La concejala más veterana del Ayuntamiento de Málaga, después del alcalde, cogió el otro día la senda populista y bordó un titular que, aunque a ella pudiera haberle salido del alma, podría tener más márketing que cualquier campaña electoral:«Ya me siento limasera», que dijera en la entrevista a este periódico que le hizo Antonio M. Romero y que se publicó el pasado martes. Entre bambalinas, los ediles de la oposición reconocían que los había dejado sorprendidos. Y parece que algo noqueados ¡Qué habilidad!

Con su llegada, el PSOEe IU-Málaga para la Gente empiezan una nueva cruzada para apuntalar sus posicionamientos políticos sobre una empresa que consideran debe ser pública. Así que la próxima comisión de Medio Ambiente, que dirigirá la propia Porras, lo que ya cuenta con un plus de interés por verla en acción como presidenta, llevarán sendas mociones en las que el PSOEcarga con el polémico concepto de asistencia técnica, por el que los privados obtienen un 2,5% del contrato de beneficios antes de impuestos, y pide que no se abonen más facturas por este concepto y que no se paguen más servicios por duplicado. Por si fuera poco, Hacienda detectó que la asistencia técnica no es deducible, motivo por el que la empresa ha debido abonar ya 469.433 euros (322.244 por lo no abonado en 2013 y 2014 y otros 147.188 como sanción). Además, el grupo socialista pide informes sobre este particular a Secretaría General, Intervención General y Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a fin de obtener toda la información relativa a ciertos pagos por duplicado de servicios así como otras irregularidades contables. Como colofón, el PSOEinsta al Ayuntamiento a ir a la Fiscalía si de los informes se deduce que ha habido irregularidades.

En IU también piden que se solicite a los privados de Limasa la devolución de la asistencia técnica y el 2% del beneficio empresarial aplicado «indebidamente a la factura de Limasa» y vuelven a la carga para que se encarguen informes sobre los costes y viabilidad financiera de Limasa cara a su municipalización.

Desde Cs animan al PSOE a ir a la Fiscalía por su propia cuenta, lo que hicieron ellos cuando vieron indicios de enchufismo político, y de la municipalización ya sabemos que los naranjas no tragan. Pero en fin, habrá que ir a la comisión el próximo lunes y verla en vivo y en directo. El debut de Porras como presidenta (da la palabra, la quita y dirige) se antoja peculiar. Como poco, diferente.