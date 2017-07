La ONCE crea 334 puestos de trabajo en Málaga y aumenta un 6,9% sus ventas SUR MÁLAGA. Martes, 1 agosto 2017, 00:48

La ONCE creó el año pasado un total de 334 puestos de trabajo en Málaga, alcanzando un total de 2.390 trabajadores de la Organización en la provincia. Al tiempo, vendió 108,59 millones de euros, lo que suponen un 6,97 por ciento más que en el ejercicio anterior. Así lo detalló ayer el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; junto al director de la Organización en Málaga, José Miguel Luque; durante la presentación del Informe de Valor Compartido de la ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales Ilunion.

En cuanto a la actividad económica, esta supone el 19,88 por ciento del conjunto de las ventas de la ONCE en la comunidad andaluza. De esta manera, se ha consolidado una «tendencia de crecimiento» iniciada en 2015 «que ha sido posible gracias a la enorme generosidad de los malagueños y la confianza que a diario depositan en nuestra Organización», destacó Martínez.

En cuanto a premios, la ONCE repartió el año pasado un total de 55,60 millones de euros, lo que suponen el 51,2 por ciento de la recaudación. En Andalucía, la Organización repartió 279,61 millones de euros. De esta manera, de cada cien euros que ingresa la ONCE, 51,2 se destinan al pago de premios, y 43,6 a empleo y cobertura de prestaciones sociales.

5,2 por ciento del sector

De este modo, la ONCE representa el 5,21 por ciento del total del sector de juego en España, frente al 36,24 por ciento que suponen los juegos privados, el 23,91 de Loterías del Estado, y el 29,55 por ciento del juego 'on line'.

En cuanto al empleo, la Organización «fijó como prioridad máxima la creación de empleo», según el delegado de la ONCE, «como garantía principal de integración, nuestra verdadera razón de ser». Por ello, la ONCE impulsó la creación en el último año de 334 nuevos puestos de trabajo.

El 57 por ciento de los trabajadores tiene algún tipo de discapacidad, aunque este porcentaje se eleva al 87 por ciento cuando se refiere a trabajadores en los centros de la ONCE. Del total de la plantilla y su Fundación, el 44 por ciento son mujeres.

En el caso de Andalucía, la ONCE, su Fundación e Ilunion dan empleo a un total de 12.020 trabajadores, de forma que una de cada 278 personas que trabajan en Andalucía lo hacen en la ONCE, su Fundación o el grupo de empresas. En los últimos 20 años, la Organización ha impulsado 107.371 empleos para personas con discapacidad, a razón de 15 diarios.