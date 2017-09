Okupas acampan de nuevo junto al muro de la playa de los Baños del Carmen ‘Chambaos’ en los que han acampado varias personas en los Baños del Carmen. / F. Silva Los empresarios del Balneario y los vecinos de la zona denuncian fogatas y altercados, y temen que vaya a más por la falta de control IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 6 septiembre 2017, 00:23

Los okupas han vuelto a la playa de los Baños del Carmen, apenas dos meses después de que la policía desalojara el último asentamiento (el 11 de julio). Esta vez no se han conformado con acampar en la arena, sino que han creado varios ‘chambaos’ con enseres, adosados al muro exterior del paraje del balneario. Para acotar el espacio han utilizado también algunas de las vallas de obra que los concesionarios pusieron en su día, precisamente, para tratar de evitar su entrada, tras el desalojo del gran campamento que había en 2012.

Los empresarios que gestionan el Balneario y los vecinos de la zona han vuelto a denunciar esta situación, que se produce por la pasividad de las autoridades. Lo más peligroso, dicen, es que hacen hogueras de noche para cocinar, con el riesgo que ello supone, en medio de los eucaliptos, con ramas secas que pueden arder y extenderse. La situación comenzó a finales de agosto, y ayer a mediodía había en torno a media docena de personas. Los denunciantes temen que, si no se controla ahora, la situación irá a más y volverá el gran asentamiento que se desmanteló hace cinco años. Además, aseguran que los altercados nocturnos y el consumo de drogas son habituales, y los residentes no se atreven a pasar por la zona, especialmente los fines de semana, cuando aumentan los congregados.

El problema ahora, explican desde el restaurante, es que se ha avisado en numerosas ocasiones a la Policía Local y a la Nacional, pero todavía no los han desalojado. «Nos han llegado a decir que pongamos nosotros los medios, que es un parque privado, pero nuestra competencia no es desalojar okupas». En cambio, preguntados por esta cuestión, desde el Cuerpo Nacional de Policía afirman que no han recibido ninguna llamada en este sentido.

Actualmente, la zona del antiguo ‘camping’ pertenece a la concesión de los Baños del Carmen, aunque la mayor parte de la parcela no tiene uso, a la espera de que se resuelva el litigio sobre su titularidad y se pueda ejecutar el PlanEspecial. Esto es, una tierra de nadie donde desde hace años personas sin hogar, inmigrantes e incluso ‘turistas’ extranjeros, como se detectó en julio.