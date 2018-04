Las ofertas para el tramo del metro en la avenida de Andalucía rebajan el coste en hasta 6,6 millones La Junta de Andalucía pretende adjudicar las obras la semana que viene una vez ponderadas las propuestas técnicas y económicas de las doce empresas que se han presentado al concurso público FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Viernes, 27 abril 2018, 19:24

Ya falta menos para el reinicio de las obras del metro que discurren desde Vialia hasta El Corte Inglés, que comenzaron en abril de 2009 con los desvíos de los servicios afectados en Callejones del Perchel y que quedaron suspendidas en septiembre de 2015 con un grado de ejecución del 65% a raíz de las discrepancias que surgieron entre la Junta y la empresa adjudicataria por los sobrecostes del proyecto. Una vez rescindido el contrato, la culminación del trazado salió a concurso en junio del año pasado, pero no será hasta dentro de unas semanas cuando se designe a la nueva empresa que retomará los trabajos. Para dar este paso, la mesa de contratación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha abierto este viernes las propuestas económicas de las doce ofertas empresariales que se han presentado. La conclusión es que todas han rebajado el presupuesto base de licitación (29,9 millones, IVA incluido) con una horquilla que oscila entre los 23,32 millones (6,6 menos) ofertados por la unión temporal de empresas (ute) formada por Aldesa, Proacón y Pérez Jiménez, y los 27,98 de Prinur-Sacyr.

¿Significa esto que la propuesta más barata acabará llevándose el contrato? No necesariamente, ya que será la semana que viene cuando el organismo autonómico pondere estos resultados con los obtenidos en la oferta técnica. En este sentido, cabe reseñar que las tres propuestas más baratas son las que peor valoración técnica han obtenido, por lo que se antoja complicada su elección. Por su parte, la mejor valorada desde el punto de vista de ingeniería es la ute Acciona-Sando, que es la que está construyendo el tramo de la Alameda y que propone hacer las obras por 27,69 millones; mientras que la segunda en el ránking técnico, OHL-Eiffage, lo haría por 27,8 millones. A falta de que la mesa de contratación emita su propuesta de adjudicación la semana que viene, lo que en principio no varía son los 22 meses de plazo de ejecución de las obras. Si no surgen nuevos retrasos, la llegada del metro al Centro apunta a finales de 2020.

El proyecto incluye tanto las unidades pendientes del anterior contrato como el modificado que fue aprobado por la Agencia de Obra Pública de Andalucía para dar respuesta a varias situaciones sobrevenidas durante la ejecución de los túneles, como la terminación de las intervenciones arqueológicas. Con 713 metros de longitud y soterrado en su integridad, la principal complejidad técnica que queda pendiente (al margen del hallazgo de la muralla nazarí) radica en que en su trazado confluyen las dos líneas del metro, por lo que la estación Guadalmedina constará de tres niveles de profundidad: el primero para el vestíbulo y los otros dos para los andenes y vías de ambas rutas (uno para cada sentido), con el mismo diseño que el intercambiador de El Perchel y que posibilitará el trasbordo de usuarios en un mismo nivel.

Los trabajos realizados por la anterior adjudicataria (grupo Ortiz) hasta septiembre de 2015 se concentraron fundamentalmente en el eje entre la estación de El Perchel (junto a Vialia) y el principio de la avenida de Andalucía. En este subtramo se ejecutó el 80% de los módulos de pantallas (muros que delimitan linealmente el túnel y el recinto de estación), así como el 40% de la cubierta, lo que permitió restituir y reurbanizar al menos la parte de Callejones del Perchel. De lo que apenas se hizo algo (un 30%) fue en los túneles. Peor paradas quedaron las obras en el itinerario que discurre por la avenida de Andalucía, desde la estación hasta el puente de Tetuán, donde conectará con el tramo Guadalmedina-Atarazanas que sí que se está ejecutando. En esta zona sólo se desarrollaron parte de los trabajos de reposición de los servicios afectados (redes de suministro y saneamiento de agua) y la ordenación del tráfico. Por tanto, la nueva empresa constructora tiene por delante la creación del tramo de túnel, la excavación entre pantallas de los diferentes niveles y la posterior reurbanización de la zona. Además, en el caso de la estación también falta la excavación de las diferentes plantas, la ejecución de las losas intermedias que separan los distintos niveles, la reurbanización en superficie y la creación del acceso a la estación por la calle Armengual de la Mota.