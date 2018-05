Las obras de la Alameda Principal ponen en alerta a las cofradías de Málaga Aspecto que presentaban ayer las obras que el Ayuntamiento ha iniciado en la Alameda. / Fernando González La Agrupación inicia contactos con Urbanismo, que admite que los trabajos en el lateral sur podrían afectar a la instalación de tribunas Viernes, 1 junio 2018, 01:10

A 317 días del Domingo de Ramos del año próximo, las cofradías de la Semana Santa malagueña miran con preocupación cómo será del discurrir de las salidas procesionales por la ciudad. Las obras para reurbanizar la Alameda Principal, punto común hasta ahora de todos los cortejos, han encendido la luz roja en San Julián y fueron motivo de una reunión mantenida el pasado miércoles entre los directivos del ente agrupacional y el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. Existe incertidumbre sobre en qué punto se encontraran los trabajos contratados por el Ayuntamiento para remodelar este emblemático eje del Centro cuando llegue el momento de que la Cofradía de la Pollinica se ponga en la calle.

Pomares procuró transmitir tranquilidad a los cofrades respecto a la posible afección de las obras a las procesiones de 2019. La intervención en la zona de la calzada central y la embocadura de la calle Larios ya ha empezado con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que todo apunta a que esta parte de los trabajos no tendría por qué afectar al discurrir de los cortejos. «En el caso de que haya retrasos por alguna cuestión, no creemos que la obra dure hasta marzo o abril del año que viene», apuntó el concejal, quien confió en que pueda estar lista para el próximo otoño.

Cuestión distinta es la remodelación del lateral sur de la Alameda para convertirlo en un nuevo bulevar peatonal. Esta actuación no ha sido contratada todavía por la Gerencia de Urbanismo pese a que la sacó a concurso en noviembre del año pasado. La entrada en vigor del presupuesto municipal para 2018 invita a pensar que será adjudicada en próximas fechas, con un plazo de realización también de seis meses. No obstante, el edil de Urbanismo se mostró cauto sobre la posibilidad de que condicione el recorrido oficial de las procesiones. «La obra del lateral sur es la mayor incógnita. En teoría, para la Semana Santa debería estar a punto de terminarse, pero no lo podemos garantizar aún», expuso. La demora en la reurbanización del lateral sur podría complicar la instalación de sillas y tribunas, e impedir el tránsito de cofradías por ese espacio, en el caso de que se mantuviera el actual recorrido oficial. «Podría afectar a la instalación de sillas, así que es bueno que se empiece a pensar en un plan 'b' para reubicarlas desde ahora», dijo Pomares, quien confió en que no sea problema la reposición del lateral norte, por parte de la Junta, tras las zanjas del metro.

Cambio del recorrido oficial

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, Pablo Atencia, apuntó que «es complicado saber con certeza lo que sucederá a un año vista, pero es bueno tenerlo hablado y prever con tiempo las diferentes opciones que se puedan plantear». Atencia, que previsiblemente será reelegido presidente de la Agrupación en las elecciones del próximo miércoles, a las que únicamente concurre su candidatura, señaló que han vuelto a retomarse las reuniones con las cofradías de cada jornada de la Semana Santa para consensuar la aplicación el año que viene de un nuevo recorrido oficial que discurriría por la calle Larios, en dirección sur, y seguiría por Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina y Molina Lario, para terminar al pie de la torre inacabada de la Catedral. «Queremos tener en junio el sondeo definitivo de lo que opinan las cofradías sobre el nuevo recorrido, y las posibles soluciones para las que se puedan sentir más afectadas», dijo Atencia.