El Obispado de Málaga pide a las cofradías que no realicen tantas procesiones extraordinarias Manuel Ángel Santiago, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. / Fran Acevedo La Iglesia aboga por no «extralimitarnos» en las salidas que no contemplan los estatutos de las hermandades y «potenciar el culto interno» JESÚS HINOJOSA Málaga Lunes, 11 junio 2018, 00:37

Toque de atención del Obispado a las cofradías de la diócesis para que no se extralimiten en la celebración de salidas procesionales más allá de las ordinarias que les corresponden por norma. Cinco meses después de que fue designado nuevo delegado de Hermandades y Cofradías, el sacerdote Manuel Ángel Santiago ha remitido un escrito a todas las corporaciones de pasión y de gloria de la diócesis, y también a sus párrocos y directores espirituales, en el que marca una serie de pautas para poner coto a algunas prácticas cada vez más comunes en las cofradías malagueñas y que, según el criterio de los responsables eclesiásticos, deberían limitarse.

Una de las cuestiones que se señalan en el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es que las hermandades deben reducir el número de procesiones extraordinarias, entendidas como tales aquellas que no están establecidas como norma en sus estatutos. «Nos encontramos en estos momentos con multiplicidad de procesiones no establecidas en los estatutos correspondientes, como rosarios de la aurora, vespertinos, vía lucis, vía crucis... dándose el caso de hermandades que al año procesionan varias veces, parece que no debemos extralimitarnos en estos aspectos más bien potenciar el culto interno y todo aquello que ayude a nuestras hermandades a crecer en el seguimiento a Cristo mediante una formación sistemática», señala el comunicado, en el que se recuerda que «toda procesión extraordinaria ha de contar con el plácet del Obispado y ser tramitada con suficiente tiempo».

El delegado diocesano recuerda que un hermano mayor no debe estar más de ocho años en el cargo

No apunta nada el escrito en relación a que vaya a aprobarse una normativa específica para regular este tipo de salidas procesionales, que habitualmente se llevan a cabo con motivo de un aniversario o un acontecimiento especial. No obstante, según fuentes consultadas, en el ánimo de la diócesis sigue estando establecer criterios a la hora de autorizarlas, y también para la celebración de los traslados de las imágenes a sus casas hermandad que se realizan en los días previos a la Semana Santa. En una entrevista publicada por el suplemento cofrade de este periódico, 'Pasión del SUR' (ver aquí SUR 25/1/2018), Manuel Ángel Santiago ya abogó por la regularización de estas cuestiones, y apuntó que no compartía «una Semana Santa paralela de traslados» y que no debían convertirse en «una segunda procesión».

El delegado de Cofradías también pone el dedo en la llaga en un asunto especialmente controvertido como es la permanencia en el cargo de algunos hermanos mayores más allá de los ocho años que marcan las normas diocesanas para los estatutos de las cofradías. En ese sentido, el Obispado pide a las hermandades que sean «exigentes en el cumplimiento» de la normativa y recuerda que los hermanos mayores «no han de permanecer en el cargo más de dos periodos electorales (8 años) y solo se podrá prorrogar otro con la expresa autorización del Obispado, y siempre y cuando se trate de un caso verdaderamente justificable por el bien de la hermandad». «Lo que es extraordinario no puede convertirse en ordinario», sentencia el escrito. Para la Delegación de Hermandades, la rotación de los hermanos mayores tal y como está actualmente establecida «evitará conflictos innecesarios que dividen más que ayudan a vivir en fraternidad».

Igualmente, la diócesis recuerda a las cofradías que deben contar con la autorización específica del Obispado para la realización de nuevas imágenes y para llevar a cabo restauraciones de las que ya poseen. «Queremos recordar algunos aspectos que, aunque conocidos por todos, a veces olvidamos, como es la proliferación de imágenes que se mandan a realizar y que no siguen el curso normal de tramitación ante nuestro Obispado y siguiendo los criterios del mismo. Asimismo, cuando se trata de restauraciones. Esto crea más de un quebradero de cabeza a unos y otros», especifica la nota difundida.

El escrito finaliza dando las gracias a los responsables de las cofradías por el trabajo que realizan en favor de la diócesis y recordándoles que todavía quedan hermandades que no han actualizado sus estatutos a las bases eclesiásticas, y que deben adaptarse a las últimas normativas surgidas en relación a la protección de datos, a la obligatoriedad del certificado digital y a la presentación del impuesto de sociedades.