¿Hay un nuevo radar en la entrada de Málaga capital? Cámaras a la altura de la Comisaría Provincial / Álvaro Cabrera La proliferación de cámaras junto a la Comisaría Provincial ha desatado la preocupación de algunos conductores malagueños JUAN SOTO Málaga Domingo, 23 julio 2017, 02:59

Al visitante que intenta acceder a la capital desde la MA-20 le recibe desde hace un tiempo una enorme estructura repleta de cámaras de tráfico que a más de uno le ha puesto el corazón en un puño. La aglomeración de cámaras se encuentra a la altura de la Comisaría Provincial, y los rumores sobre la instalación de un nuevo radar no se han hecho esperar. Pero, ¿es eso un nuevo radar instalado por el Ayuntamiento para multar el exceso de velocidad?

Según informan desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, la realidad es que esa enorme aglomeración de cámaras no sirve para multar a nadie ni se trata de un radar encubierto, sino que se trata de un sistema de control para conocer el estado del tráfico en la ciudad y poder actuar si surge cualquier emergencia o conocer los motivos de las retenciones, por ejemplo. Además, en esa misma estructura se encuentran ubicadas otra serie de cámaras que registran las matrículas de los camiones pesados para un estudio que realiza al Ayuntamiento sobre el paso de estos vehículos por la ciudad.

La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, tranquiliza a los conductores, ya que esas cámaras no están puestas ahí para multar a nadie, sino que forman parte de un estudio que elabora el Ayuntamiento antes de elaborar una hipotética ordenanza sobre el paso de vehículos pesados por la ciudad. Recuerda que en ese punto no podría instalarse un radar para multar por exceso de velocidad porque no está señalizado, algo que sí ocurre un poco más adelante, en la avenida de Andalucía.