Las nuevas ayudas municipales para la rehabilitación permitirán mejorar 100 bloques en las barriadas de Málaga EUROPA PRESS Málaga Jueves, 8 febrero 2018, 16:35

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), va a someter a aprobación del Consejo Rector que se celebra el martes la lista provisional de ayudas municipales a la rehabilitación de la última convocatoria, correspondiente a 2017, a la que destinará una partida total de tres millones de euros, lo que posibilitará la renovación de 100 edificios en las barriadas malagueñas.

Además, con esta nueva convocatoria, según ha anunciado el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, también se mejorará la calidad de vida de sus residentes. De hecho, se estima que se beneficiarán en torno a 7.000 viviendas.

De igual modo, se prevé que esta convocatoria genere un movimiento económico en la capital malagueña de más de 11,5 millones de euros, que resulta de la inversión del Consistorio en estas ayudas, cifrada en tres millones de euros, y la inversión privada, que asciende a más de 8,5 millones de euros.

"Esto posibilitará que se puedan generar cerca de 37.000 jornales en el sector de la rehabilitación, ya que por cada millón de euros de inversión en este concepto se generan 3.214 jornales", ha explicado Pomares.

En este punto, el concejal ha señalado que "supondrá un nuevo revulsivo" para revitalizar distintos ámbitos de los distritos de la ciudad, al tiempo que ha subrayado "el carácter social de estas ayudas ya que también favorecen las actuaciones con comunidades de vecinos con menor poder adquisitivo".

El Ayuntamiento, han señalado a través de un comunicado, viene realizando convocatorias anuales de ayudas a la rehabilitación desde el año 2000, siendo a partir de 2009 en concurrencia competitiva y mediante convocatoria pública.

Así, como ha resaltado el concejal de Vivienda, desde 2009 hasta esta nueva edición, la inversión municipal concedida en subvenciones a la rehabilitación de edificios supera los 18 millones de euros, se ha inducido a una inversión privada de cerca de 70 millones de euros y se ha favorecido la mejora de más de 660 bloques en los distritos de Málaga.

Líneas

Estas subvenciones se han asignado en base a tres líneas específicas: línea parcial centro histórico, línea barriadas y línea especial. La convocatoria, al igual que se hace en otras áreas, está planteada para que todos y cada uno de los proyectos aprobados se beneficien de un porcentaje subvencionado del coste de la actuación de rehabilitación.

Por un lado, el plan de rehabilitación de barriadas tiene como objetivo una doble actuación en edificios que no se encuentren en el entorno del Centro Histórico y que formen parte de barriadas tradicionales y de expansión de la ciudad.

El porcentaje de subvención para esta línea será de hasta el 40 por ciento del presupuesto protegible en líneas normales y hasta el 100 por ciento del presupuesto protegible para viviendas con familias en escasez de recursos. Para estos proyectos se han destinado cerca de 1,9 millones de euros.

En la convocatoria 2017 también ha tenido una especial relevancia el presupuesto asignado a la línea especial, dotada con más de 600.000 euros, donde se distinguen dos tipos de actuaciones. En concreto, la de tipo A son actuaciones de rehabilitación, adecuación, reparación, conservación y reconstrucción sobre edificios que contribuyan a la revitalización del Centro Histórico y barriadas; mientras que la de tipo B son de reparación y conservación que se realicen fuera del Centro Histórico, dirigidas a aquellos edificios de viviendas, que por su estado estructural aconseje rehabilitaciones parciales o especiales.

El porcentaje de subvención a aplicar en los inmuebles seleccionados para la línea especial tipo B, será de hasta el 90 por ciento del importe subvencionable, ya que es una línea planteada para aquellas comunidades con escasos recursos económicos. En esta línea también el importe de la subvención asignada se ha aplicado sobre aquellas actuaciones seleccionadas en base a la puntuación obtenida, comenzando por el que haya obtenido mayor puntuación hasta agotar la cantidad asignada.

En cuanto a la línea parcial del centro histórico se han destinado 500.000 euros en subvención a la reforma, rehabilitación y conservación de zonas comunes exteriores, fachadas y cubiertas, o bien, zonas comunes interiores siempre que los proyectos de los edificios en el centro histórico lo requieran.

Por otro lado, han recordado que se han potenciado las actuaciones para las comunidades con menor poder adquisitivo. Así, han incidido en que siguiendo la línea de la novedad del año anterior, el IMV en esta nueva convocatoria busca potenciar las actuaciones de comunidades con menor poder adquisitivo, ya que uno de los requisitos a la hora de adjudicar las subvenciones ha sido el de primar las necesidades detectadas en el inmueble y la capacidad económica de los solicitantes.

Además, se ha primado, como en otras convocatorias, a los proyectos situados en las zonas de mayor grado de protección urbanística y elementos de revestimiento o decoración pictórica en su fachada, así como a edificios cuya rehabilitación contribuya a la revitalización de su entorno.

Otros criterios de valoración han sido la mejora de la accesibilidad, la rehabilitación que incluya soluciones que potencien el ahorro y eficiencia energética, número de edificios que proponga la actuación, si estos incluyen locales comerciales, afectan a bienes de interés cultural o histórico y que los solicitantes de la subvención sean comunidades de propietarios de un edificio de su titularidad.

Por otro lado, la convocatoria incluía una línea especial C con 200.000 euros para mejoras del aislamiento acústico de las viviendas, ubicadas en zonas que el Mapa Estratégico de Ruido de Málaga establezca un índice de ruido total igual o superior a los 65 decibelios o en zonas de protección acústica especial. No obstante, ha quedado desierta ya que se han presentado cinco solicitudes que están en zonas no incluidas en los ámbitos mencionados anteriormente y tres porque han presentado la documentación de forma errónea y fuera de plazo. Por ello, se ha destinado el importe previsto a la línea de barriadas.