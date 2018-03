La nueva sintonía de Dani Pérez y Juan Cassá Cassá saluda a Conde en presencia de Pérez. / Salvador Salas Crónica política Los portavoces de PSOE y Ciudadanos comparecerán hoy por primera vez juntos, en la semana donde la formación naranja ha elevado la presión sobre su socio, el PP, y el alcalde ANTONIO M. ROMERO Jueves, 8 marzo 2018, 00:32

Dani Pérez y Juan Cassá, portavoces en el Ayuntamiento de Málaga de PSOE y Ciudadanos respectivamente, comparecerán hoy conjuntamente por primera vez. Lo harán en la zona universitaria para hablar sobre el metro en la capital, en el punto donde el suburbano sale a la superficie. Más allá del asunto en cuestión que abordarán en la rueda de prensa, ambos dirigentes dejarán una fotografía cargada de simbolismo y lecturas políticas. Y es que el encuentro se produce en la misma semana donde la formación naranja ha subido el nivel de presión sobre el PP –formación con la que suscribió un acuerdo de investidura y de la que es el principal aliado en la Casona del Parque– y el alcalde, Francisco de la Torre, y evidencia la buena sintonía personal y política entre Pérez y Cassá.

Cuando el pasado verano Pérez fue nombrado portavoz socialista en sustitución de María del Carmen Moreno, la relación con Cassá comenzó con frialdad –en esos momentos el PSOE estaba embarcado en su proceso interno de renovación de liderazgo provincial–, pero con el paso de los meses la sintonía entre ambos líderes ha ido mejorando en fluidez y también entre sus equipos, como reconocen varias fuentes consultadas en las filas izquierdistas y en las liberales.

Paralelamente, en la formación naranja están decepcionados con los incumplimientos del equipo de gobierno del PP en asuntos que para Ciudadanos son fundamentales como el Parque Gibralfaro, los terrenos de Repsol la situación de los bomberos o el futuro de Limasa (las llamadas líneas naranjas), y están hastiados de la deslealtad institucional entre el Ayuntamiento y la Junta en asuntos como el metro. A este respecto, la formación naranja ha respaldado en el pleno iniciativas de los socialistas –también apoyadas por el resto de la izquierda municipal– para reclamar a los populares que cumplan el compromiso firmado en 2013 para construir el metro en superficie hasta el Hospital Civil.

Distanciamiento

Este distanciamiento político de Ciudadanos respecto a su socio, el PP, alcanzó el punto álgido el pasado lunes cuando Cassá advirtió a De la Torre de que no apoyaría los presupuestos municipales –el respaldo de los liberales es fundamental para poder aprobar las cuentas– si no se producen avances y se materializan los acuerdos. A ello se une cierto malestar en las filas naranjas por el hecho de que un sector del PPesté dando por hecho de que apoyarán a los populares para que puedan seguir gobernando tras las elecciones municipales de junio del próximo año. En Ciudadanos, según fuentes consultadas, repiten estos días con insistencia que el cumplimiento o no de los compromisos en lo que resta del actual mandato marcará lo que pueda suceder en el futuro.

Este nuevo escenario político pone encima de la mesa un juego de llaves entre el PSOE y Ciudadanos, que abre la posibilidad de que después de las próximas elecciones locales los resultados, como revelan algunas encuestas internas, pudieran dibujar un escenario que permitiera una alianza de los socialistas y los liberales en la Casona del Parque. «En el PP se están dando muchas cosas por sentado y queda mucho por delante», sostienen algunas fuentes consultadas.

A ello se une, según las fuentes, factores como el hecho de que este 2018 es un año preelectoral donde la tradición marca que los socios de investidura (en este caso PPy Ciudadanos) empiecen a marcar distancias políticas y que, como se está observando a nivel nacional, la formación de Albert Rivera se está alejando de los populares.

Por todo ello es relevante, cara al futuro político de la capital, la fotografía que hoy protagonizarán Dani Pérez y Juan Cassá que, a la espera de que sus partidos celebren los respectivos procedimientos internos de primarias, son los dos aspirantes con más opciones a encabezar las candidaturas a la Alcaldía en los próximos comicios locales. Una cita con las urnas que se presenta más abierta que nunca en la capital y donde cualquier gesto, imagen o declaración va a estar impregnada de simbolismo.