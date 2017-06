La nueva Oficina de Atención al Refugiado atenderá a unas 2.000 personas al año Inauguración de la oficina. La iniciativa, de carácter municipal, tendrá un espacio propio en calle Cuarteles para prestar ayuda y asesoramiento de la mano de las tres organizaciones que se encargan de la gestión de este colectivo ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 20 junio 2017, 13:45

La nueva Oficina de Atención al Refugiado que el Ayuntamiento de Málaga ha impulsado en un local de 580 metros cuadrados de calle Cuarteles será una realidad en el plazo aproximado de un mes. Las instalaciones, que ya están casi listas a la espera del equipamiento de oficina, ofrecerá ayuda y asesoramiento legal, laboral y social a unas 2.000 personas al año, según los cálculos de los impulsores de la iniciativa, que esta mañana ha invitado a los colectivos que compartirán espacio a una visita por el espacio.

El acto, que se ha hecho coincidir con el Día Mundial del Refugiado, ha contado con la asistencia de una buena parte del tejido asociativo local que se encarga de la atención de inmigrantes y refugiados. En este sentido, la nueva oficina servirá para centralizar los servicios que prestan las tres asociaciones que gestionan en Málaga esta ayuda, en concreto Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem.

Allí trabajarán unos 43 técnicos de estas organizaciones gracias a un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Málaga y que contarán, en principio, con un presupuesto de unos 30.000 euros al año. “A medida que se vayan conociendo las necesidades concretas se irá actualizando esta cifra”, ha manifestado durante el recorrido la directora del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Ruth Sarabia, que ha detallado los servicios de esta iniciativa “pionera en España”, según sus palabras, acompañada del concejal del ramo, Julio Andrade y con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el edil de Urbanismo, Francisco Pomares y la representación municipal de Málaga Ahora (con Ysabel Torralbo e Isabel Jiménez) y de Málaga para la Gente (Remedios Ramos).

Retos

Este carácter “pionero” ha sido destacado por el alcalde de Málaga, quien ha recordado que a pesar de que “aún queda mucho por hacer”, en Málaga “podemos estar orgullosos de la sensibilidad que se está mostrando con este tema”. El primer edil ha recordado que la “cooperación internacional” –y por tanto la ayuda a los refugiados- es uno de los “principales retos a los que se enfrenta la humanidad, junto con el cambio climático”.

A este reto colectivo para dar solución a un drama de carácter global han puesto cifras (y rostros) los portavoces de las tres organizaciones que apoyan a los refugiados en Málaga y que han sido los encargados de leer el manifiesto con motivo del Día Mundial del Refugiado. En su lectura, el coordinador de CEAR en Andalucía Oriental, Francisco Cansino, ha recordado que “estamos ante la mayor crisis humanitaria desde la segunda Guerra Mundial” y que a día de hoy hay más de 65 millones de personas refugiadas en el mundo. Cansino no ha evitado la crítica a los gobiernos, entre ellos el de España, a quienes ha recordado que la situación “es insostenible” y que hacen falta medidas no sólo de atención, sino también para que esas personas que huyen puedan hacerlo a través de rutas seguras y no a través del Mediterráneo, que a su juicio “se ha convertido en la gran vergüenza de Europa”.