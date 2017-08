La nueva movilidad La mitad de los jóvenes menores de 25 años en Estados Unidos no desean poseer un automóvil NURIA TRIGUERO Viernes, 4 agosto 2017, 00:38

En un futuro no tan lejano, tener un coche en propiedad no será algo tan habitual como ahora. De hecho, un estudio reciente de la American Public Transportation Association reveló que la mitad de los jóvenes menores de 25 años en Estados Unidos no desean poseer un automóvil. Las opciones para desplazarse por las ciudades se están multiplicando gracias a la alianza entre las tecnologías móviles y la economía colaborativa o compartida. Y en Málaga «ya lo estamos viendo», asegura el gerente de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Miguel Ruiz. «A los actores clásicos de la movilidad –autobús, metro, tren, tranvía, taxis– se suman muchos más: la bici, el ‘car sharing’, Über, Cabify... Y todos empujan hacia una misma dirección: restar protagonismo al coche particular», apunta.

La primera experiencia de vehículos compartidos en Málaga ha sido impulsada precisamente por la EMT con las bicicletas de préstamo. En primavera se sumaron las motos eléctricas de alquiler por minutos de la empresa Muving. Y ahora Emov quiere implantar este mismo sistema, pero con coches. «En cuestión de cinco años todo ha cambiado muchísimo y eso que en España sólo estamos viendo la punta del iceberg», apunta Ruiz, que se muestra favorable a este tipo de iniciativas «puesto que van en la dirección que buscamos: reducir el uso del coche y disminuir la congestión y la polución».