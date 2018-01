Un juez anula un nombramiento de Carlos Haya y el Clínico por la falta de paridad en el tribunal De las seis personas que componían la comisión de selección para decidir quién lograba la dirección intercentros de cirugía general solo una era mujer ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 23 enero 2018, 00:32

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Málaga ha anulado el nombramiento por el que se adjudicó la plaza de director de la unidad de gestión clínica intercentros de cirugía general y digestiva de los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario. Esa anulación se basa en que el tribunal que evaluó a los candidatos no cumplía la paridad: de sus seis miembros solo uno era mujer (la directora gerente de ambos centros hospitalarios). El magistrado, de ese modo, ha estimado íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre del cirujano César Pablo Ramírez Plaza, uno de los candidatos a ocupar la citada dirección de unidad intercentros. El designado para ocupar la plaza fue Julio Santoyo, como consta en la sentencia.

El recurso presentado por los representantes legales de Ramírez Plaza se basó en que no se respetó el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en la composición de la comisión de selección (tribunal examinador) y se incumplieron una serie de cuestiones, «dado que de sus seis miembros tan solo uno era mujer. Y, además, la presidencia de la comisión de selección la ostentaba un cargo de designación política», en referencia a la gerente de los hospitales Regional Carlos Haya y Clínico Universitario.

El SAS dice que la unidad intercentros a la que se refiere la sentencia se separó el año pasado

Asimismo, en los fundamentos de derecho del fallo judicial se hace hincapié a la vulneración del artículo 12 del decreto 75/2007, puesto que ninguno de los vocales designados en la comisión de selección fue propuesto por la Asociación Andaluza de Cirujanos.

La defensa de la Administración sanitaria argumentó que el doctor Ramírez Plaza había consentido la composición del tribunal al no haber recurrido en el momento en que le fue notificado el nombre de quienes lo integraban. Igualmente, se indicó que los directores gerentes de los hospitales no son cargos políticos. También se señaló que uno de los miembros de la comisión de selección fue nombrado a propuesta de la Sociedad Andaluza de Cirujanos. La defensa del SAS aseguró que la composición del tribunal respetaba la normativa vigente aun cuando no se cumpliese la proporción entre hombres y mujeres «por causa justificada, pues los cargos que debían integrarla eran ostentados en la mayoría por hombres».

El magistrado que firma la sentencia, una vez analizados los hechos, da la razón a la parte que presentó el recurso contencioso administrativo y, por tanto, anula y deja sin efecto la decisión que adoptó la comisión de selección por la que se adjudicó la plaza de director de la unidad intercentros de cirugía general y digestiva de los dos hospitales públicos malagueños.

Por su parte, fuentes oficiales del SAS consultadas por este periódico pusieron de manifiesto que la sentencia no tiene una aplicación práctica, ya que la unidad intercentros a la que se refiere se separó el año pasado, «por lo que ya no existe el puesto en cuestión». Las fuentes añadieron que el nombramiento se hizo en su día ante la unificación de la dirección de los dos hospitales, si bien hace un año que la dirección de Carlos Haya y del Clínico Universitario están separadas.