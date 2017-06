Los niños del consejo infantil quieren wifi en los parques De la Torre, en el baile del consejo infantil / P. R. Q. Los escolares piden conexión a la red gratis en la calle y más seguridad en la Palmilla, donde ha habido tiroteos, para poder jugar en la calle PILAR R. QUIRÓS Málaga Viernes, 23 junio 2017, 00:54

Cómo han cambiado las tornas. Las décadas caen como losas, y los hábitos y las costumbres también. Hace diez años, el Consejo Sectorial de la Infancia, un organismo de participación del Ayuntamiento, solía pedir parques infantiles para ellos, los usuarios. Hoy día, los toboganes y columpios se han quedado desfasados entre las demandas, y ahora lo que mola por encima de todo es que no les ‘rayemos’ –les incordiemos– y que los parques en general dispongan de red wifi. El dinero de uso corriente se mide en megas en la tarjeta de datos del ‘smartphone’, y como ésta suele andar cortita por aquello de no arruinar la economía familiar, pues ahora quieren que el Consistorio les costee la conexión a Internet. Será cuestión de que pretender airearse bajando más a la calle, pero seguir relacionándose a través de sus pantallas. Ver un grupete de adolescentes, sin hablarse, y todos enganchados a sus móviles es una de esas postales del imaginario colectivo. La vida misma.

Presidía el encuentro la alcaldesa infantil, Isabel García; y el alcalde Francisco de la Torre, que fue agasajado, junto a otros ediles, con un baile para iniciar el encuentro. Tanto le gustó al regidor el meneo con ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony, que afirmó entusiasmado que iba a proponer que los plenos de la ciudad se empezara también con ese ritmo entre los ediles, a ver si así les ayudaba «a tener más ‘feeling’ y sentimiento de trabajo». Reían en la primera bancada los populares Francisco Pomares, Gema del Corral, Elvira Maeso, Elisa Pérez de Siles, y en la presidencia, Julio Andrade, así como la edil socialista Estefanía Martín Palop, y recién se había marchado la concejala de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos.

En otro tono, aunque no se profundizara, los niños del distrito Palma-Palmilla se quejaban de que sus padres no les dejaban jugar en la calle porque había habido tiroteos en el barrio y pedían más seguridad;los de Teatinos le daban un tirón de orejas a la Junta demandándole un nuevo instituto para no tener que coger el autobús;y los de El Palo imploraban más frecuencias en al autobús del Camino de Olías o que Andrade vaya a las mesas de debate del distrito, así como el que no quiere la cosa...

Málaga Ahora. La cruzada vegetariana

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, recibía estos días un escrito del grupo municipal Málaga Ahora, en el que jugando con la ironía y la guasa, le siguen pidiendo que cumpla con la promesa que les hizo sobre las máquinas expendedoras e incorpore productos más sanos dietéticamente hablando y referencias vegetarianas.

El escrito explica que han llegado las nuevas máquinas «haciendo realidad la máxima lampedusiana:que todo cambie para que todo siga igual». En la sección vegetariana, explican, hay sandwichs de pollo, cerdo y empanadas de atún, dando una lección de que los vegetales pueden tener alas, pezuñas y branquias, amén de la sección infantil con chucherías y la bollería industrial, y el tan traído y llevado aceite de palma. Porras salió ayer al paso argumentando que este nuevo servicio sólo lleva tres días y que espera que poco vayan metiendo otras referencias. Estarán atentos.