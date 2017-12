El mundo del baloncesto clama contra la prohibición de entrenar en los colegios Los entrenadores del IES Puerta Oscura se reunieron ayer para hablar del conflicto. / Fernando González Jugadores y entrenadores de los principales clubes se solidarizan con los niños afectados por la multa a dos colegios JUAN SOTO Málaga Viernes, 8 diciembre 2017, 00:29

#SinBotesNoHayParaiso, #ProhibidoEncestar, #ElBaloncestoNoHaceRuido... El mundo del baloncesto se ha convertido en un clamor en contra de la prohibición de entrenar en los colegios de la capital por culpa del desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Aprovechando el altavoz que suponen las redes sociales y bajo diferentes etiquetas, entrenadores, jugadores y aficionados de los principales clubes nacionales se han solidarizado con los estudiantes afectados por las denuncias y han mostrado su más absoluta repulsa al problema que se vive en la capital.

Desde el mismo seleccionador nacional, Sergio Scariolo, hasta niños de diferentes colegios han exigido la resolución a un problema que ya se prolonga en exceso y que está afectando a la parte más vulnerable: los niños. En las redes han dejado comentarios jugadores de la talla de Rudy Fernández, entrenadores como Pablo Laso o Javier Imbroda, o clubes como el Obradoiro o el Estudiantes. «Pensemos en los niños, ¿mejor botar un balón que ver la TV en el sofá no?», expresaba Rudy Fernández, uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos.

Cogido del lema de una pancarta mostrada de forma habitual durante los partidos del Unicaja en el Martín Carpena y convertido en arma de guerra, el hashtag #SinBotesNoHayParaiso –el más utilizado estos días– cuenta ya con más de 1.000 citas y se encuentra entre las principales tendencias a nivel nacional. Y no sólo de usuarios de Málaga, sino que los mensajes de apoyo también llegan desde países tan lejanos como México o Estados Unidos. Irónico como «gracias a esos ‘ruidos que no se pueden soportar’ he conseguido recibir una beca deportiva para compaginar estudios/baloncesto en USA y poder vivir lo que está siendo la mejor experiencia de mi vida», expresaba el malagueño Francis Alonso, una de las actuales figuras de la liga universitaria en Norteamérica.

🏀 @malaga cosmopolita, llena de cultura, de museos, de alegría, de vida en sus calles... Y de 10.000 chic@s jugando a baloncesto cada fin de semana en sus clubes y colegios.

Por eso tenemos una cosa clara... #SinBotesNoHayParaisopic.twitter.com/HFcPyPolOv — UnicajaCB (@unicajaCB) 7 de diciembre de 2017

Entre las personas que más han levantado la voz durante los últimos días se encuentra el exseleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda, quien lamentó que la ciudad vive «una situación insólita muy difícil de entender». Imbroda, que también fue director del área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, considera que se ha producido un desencuentro entre administraciones del que ahora es complicado salir. «Hay que saber racionalizar las situaciones; la prioridad absoluta debería ser que los niños puedan jugar». Explica que durante su época en el Consistorio se vivió una polémica parecida con los campos de fútbol pero que se resolvió ateniéndose al interés general de los menores. «Se puede evitar que los espectadores lleven panderetas, pero no que los niños boten el balón», dice.

Sabemos bien que cientos de balones botando meten mucho ruido pero... #SinBotesNoHayParaiso

Esperamos una pronta solución al problema que está habiendo en el baloncesto base de Málaga. pic.twitter.com/uHlSN3dEUy — Movistar Estudiantes (@ClubEstudiantes) 7 de diciembre de 2017

En la misma línea se posiciona el entrenador malagueño Pedro Ramírez, quien cree que todo sería tan sencillo como aplicar el sentido común. «Esta situación está afectando a todos los clubes y perjudicando a los chavales, que son los que menos culpa tienen», entiende.

Seguramente, si mis vecinos se hubieran quejado de la cantidad de botes que hacía a todas horas cuando yo era pequeño, ahora no sería quien soy. Reir, saltar, jugar, botar... no son sólo derechos para nuestros niños, es su obligación. #SinBotesNohayParaisopic.twitter.com/Ny3FeF8wmq — Alex Llorca (@Alexllorca1) 7 de diciembre de 2017

Añadiría,... como padres no nos gustaría ver a nuestros hijos mas tiempo haciendo deporte?



Tiempo que no “emplearían” en otras cosa..... https://t.co/awb5LoUtQc — Pablo Laso (@pablolaso) 5 de diciembre de 2017

Lo peor de todo –afirma– es la imagen que se está dando en todo el país. «Están atónitos viendo todo lo que pasa aquí porque nunca ha pasado nada igual». Explica que en otras ciudades también se entrena al aire libre como ocurre en Málaga y ninguna denuncia ha provocado el cierre de las instalaciones ni obligado a parar la competición escolar como ocurrirá en Málaga el próximo sábado 16 en señal de protesta. Para Paco Aurioles, entrenador cajista y técnico ayudante de Scariolo en los últimos partidos de la selección, la problemática va en contra de los propios valores educativos. «Es llevar al extremo una norma que va en contra de la salud pública; es algo que las administraciones deberían favorecer y proteger», entiende. Ypor ello espera que la gran movilización generada a nivel nacional acabe por resolver el problema. Porque #SinBotesNoHayParaíso.

¿Botando en un patio y haciendo ruido?, y ¿Qué será lo próximo? ¿Compartir sueños y alegrías con sus amig@s? ¿Aprender el valor de la amistad y el compañerismo? Hasta aquí podíamos llegar! #sinbotesnohayparaiso — moncho fernandez (@monchofdez) 5 de diciembre de 2017

#SinBotesNoHayParaiso Pensemos en los niños, mejor botar un balón que ver la TV en el sofá no? 🏀🏀🏀🏀 https://t.co/CQzAzXh2dR — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) 6 de diciembre de 2017