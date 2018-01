La mujer del alcalde de Málaga le pide que decida ya y que diga que no repetirá como candidato De laTorre, ayer por la mañana, en un acto en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento. / Fernando González Rosa Francia reclama a De la Torre que no espere hasta final de febrero, mientras que el PP baraja todos los escenarios ante la indefinición del regidor ANA PÉREZ-BRYAN y ANTONIO M. ROMERO Martes, 30 enero 2018, 00:50

Francisco de la Torre se ha automarcado un plazo de un mes para dar una respuesta al ofrecimiento de su partido, el PP, y el presidente provincial, Elías Bendodo, para que vuelva a encabezar la candidatura popular a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales del 9 de junio de 2019. u objetivo es contestar antes de final de febrero. Un periodo de reflexión que para su esposa es demasiado largo. Rosa Francia le pidió ayer al alcalde que decida ya y que diga que no repetirá como cabeza de cartel.

En este debate sobre el futuro político de De la Torre –de 75 años y en el cargo desde 2000–, Francia ha jugado un papel protagonista con sus declaraciones públicas, en las que siempre se ha pronunciado de manera clara, directa y contundente. Este lunes dijo a SUR: «Creo que (el alcalde) se ha dado un plazo demasiado largo para dar a conocer su decisión. Debe decidir en cuanto llegue de Bruselas; manifestarse cuanto antes y decir no. Me siento con la absoluta libertad de opinar. Por eso opino que debe mantenerse en su postura y decir no, pero hacerlo inmediatamente».

Si por su familia fuera, el alcalde de la ciudad no tendría que esperar a que febrero concluya, sino que debe pronunciarse en este mismo mes de enero. Cuando Rosa Francia hace mención a la llegada de Bruselas se refiere al regreso, mañana miércoles, día 31, de Francisco de la Torre a Málaga desde la capital comunitaria, adonde viajó ayer para presentar en el Parlamento Europeo el Startup Europe Smart Agrifood Summit que se celebrará en Málaga del 20 al 22 de junio.

«Estoy en el no y cambiarlo supone una reflexión con argumentos e información» francisco de la torre, alcalde de málaga

«Reflexionaré personalmente, en el plano familiar, y lo puedo hacer también con el partido»

Cuando este domingo Elías Bendodo hizo pública la petición oficial a De la Torre para que repita como candidato a la Alcaldía, el regidor respondió que debe reflexionar junto a su familia «para tomar una decisión responsable». La opinión de sus parientes la hizo pública Rosa Francia: «En mi familia, y mis hijos están de acuerdo conmigo, pensamos que, aunque nos dé pena, es un momento bueno para que se retire y no vuelva a presentarse a las elecciones municipales. Además, él ya ha dicho que en su ánimo está el no».

A juicio de Francia el debate sobre el futuro político de su esposo «se está magnificando mucho» cuando aún queda año y medio para la cita con las urnas. «Además este ‘impasse’ se está interpretando como un nido de tensiones que yo realmente no veo», apostilló.

Misma posición y encuestas

Por su parte, Francisco de la Torre compareció ayer en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento para presentar el proyecto definitivo de parque en el antiguo Campamento Benítez y se le preguntó sobre el ofrecimiento de su partido. El alcalde de Málaga, en línea de lo manifestado el domingo en un comunicado oficial, ratificó su posición de que lo normal es que no repita y que para cambiar de posición necesita reflexionarlo y tener delante argumentos e información; a este respecto en los últimos días ha venido reclamando la necesidad de que el PPle presente encuestas sobre las perspectivas de voto en la ciudad.

«Hace tiempo que dije que quería agotar mi compromiso de estos cuatro años y que no contemplaba presentarme de nuevo. La realidad es que he estado y estoy en el no. Cambiar el no supone una reflexión y tener unos argumentos y una información, me aplicaré a ello, pero el mensaje de los últimos meses sigue siendo válido», aseguró.

El alcalde de la capital no quiso precisar si ha valorado ya o no con su familia la petición que este domingo le lanzó Elías Bendodo. «Reflexionaré personalmente, en el plano familiar, y lo puedo hacer también con el partido», abundó.

Asimismo admitió que Bendodo no se puso en contacto con él para avisarle previamente de que iba a hacer público el anuncio de petición de repetir como cabeza de cartel. «No ha habido una comunicación previa. Tuve luego una llamada de Elías y vi el teletipo que salió por la mañana», comentó De la Torre, que pasó la tarde del sábado y la mañana del domingo con uno de sus hijos y tres de sus nietos en Almería.

La decisión del partido de pedirle oficialmente que sea el candidato y el hecho de que el alcalde se haya marcado un plazo para dar una respuesta ha dado tranquilidad y ha restado incertidumbre en el seno del PP de Málaga, según fuentes consultadas, que veían con preocupación que este debate «con dimes y diretes y cruce de declaraciones» perjudicara los intereses de la formación de centro-derecha y de la gestión de la propia ciudad.

«Teníamos asumido que una vez que se hiciera la propuesta, De la Torre, que es una persona reflexiva y muy concienzuda, se iba a tomar su tiempo para adoptar una decisión que compete en exclusiva a él», sentenció una fuente consultada, que destacó que el plazo marcado por el alcalde entra dentro de los márgenes fijados por el PP de Andalucía, que quiere tener elegidos a sus cabezas de cartel en las ocho capitales de la región antes de abril.

En el seno del PP de Málaga se trabaja ya en todos los escenarios que se pueden abrir con la decisión del regidor. El primero es que diga que sí repite. El segundo es que la decisión sea un no. En este caso, las opciones que se abren, a su vez, son dos: que sea una negativa en la que agotará el mandato –De la Torre ha repetido por activa y por pasiva que su objetivo es llegar hasta el final, en 2019– o un no que lleve aparejado su marcha de la política local antes del final del mandato para dejar un año al futuro candidato –Elías Bendodo tiene todas las papeletas–. Hay una tercera opción, más rebuscada y maliciosa, según algunas fuentes, que sería que opte por repetir y que a poco de las elecciones anuncie su retirada por motivos personales.