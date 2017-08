«Si se mueve una máquina vamos a estar delante para impedir que se haga» Vecinos se manifiestan en una movilización pasada / F. Silva La plataforma contra el tranvía asegura que no aceptará la imposición de la Junta y endurece su rechazo al proyecto en superficie IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 10 agosto 2017, 00:36

La plataforma ciudadana ‘No al tranvía al Hospital Civil, sí al metro hasta el PTA y Campanillas’ endurece su posición de rechazo al proyecto. Francisco Fernández, coordinador de este grupo de vecinos y comerciantes, asegura: «La Junta ya ha tomado la decisión de imponernos el tranvía, y no estamos dispuestos a aceptar esa imposición; a lo que añade una amenaza:«Si se mueve una máquina voy a estar delante para impedir que se haga, hasta que me detengan, y no voy a ser el único». Según el portavoz del colectivo, «en el caso de que la Junta siga con la idea de ejecutar este proyecto será la única responsable del conflicto social y de los posibles altercados que se producirían para impedir de forma activa la ejecución de las obras».

Noticias relacionadas El alcalde deja en manos de la Junta la tarea de convencer a los vecinos del metro al Civil

«Denunciamos el desprecio absoluto del consejero de Fomento (Felipe López) hacia los vecinos de las zonas afectadas, hacia los 20.000 firmantes en contra de la construcción del tranvía y hacia esta plataforma, que en febrero del 2016 le solicitó una reunión sin que hasta el momento esta solicitud haya sido atendida», sostiene el colectivo, que no obstante asegura que está abierto al diálogo con la Junta para alcanzar una solución.

En cambio, Fernández se muestra más comprensivo con la nueva posición manifestada por el alcalde, Francisco de la Torre: «No creo que se esté poniendo de perfil, sino que la Junta ha declarado el tramo de Interés Metropolitano, por lo que lo va a construir independientemente del Ayuntamiento, y entiendo que no tiene un papel decisivo. La Junta lo ha decidido hacer en aplicación de la ley, en contra de los vecinos».

A pesar de la escasa capacidad de convocatoria de las manifestaciones que se han producido, Fernández afirma que «la inmensa mayoría» de los vecinos está en contra del proyecto, y reclama una encuesta «limpia» sobre si estos prefieren un tranvía al Civil, o prolongarlo al PTA y Campanillas. «Casi todo el mundo se decanta por la segunda opción».