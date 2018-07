Muere la niña de 12 años que sufrió una descarga eléctrica en un bloque en La Trinidad Piscina hinchable en la que se bañaban. / SUR La policía investiga el estado de la instalación a la que la menor accedió para manipular una manguera con la que llenar una piscina JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Sábado, 7 julio 2018, 01:30

La niña de 12 años que sufrió una descarga eléctrica en un edificio de La Trinidad falleció ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Materno, donde llevaba ingresada desde el pasado martes, cuando ocurrieron los hechos.

El suceso tuvo lugar a las dos de la tarde en un edificio situado en el número 14 de la calle Carboneros. La menor, que no residía en el bloque, aunque sí en la barriada, estaba llenando una piscina hinchable para bañarse con unas amigas en la terraza.

Al parecer, la niña bajó al primer piso, que está al nivel de la calle, para manipular una manguera cuando resultó electrocutada. Según los primeros indicios, la menor habría accedido mojada al cuarto de las bombas de extracción, que estaba abierto, donde hay un grifo para la purga de los motores y no para el uso vecinal.

Cuarto al que accedió. / SUR

En ese habitáculo, junto al grifo, hay una caja general de protección. Al girar la manivela –no se sabe si para cortar o abrir el agua– recibió una fuerte descarga que le hizo caer al suelo y le produjo una parada cardiorrespiratoria. «Los médicos dijeron que si hubiera ido con chanclas no habría sido tan grave», recordaba una de las pequeñas que jugaba con ella.

Los profesionales médicos que se desplazaron a la zona lograron reanimarla para su traslado al Hospital Materno, donde ingresó en estado crítico. Todos sus esfuerzos por mantenerla con vida han sido en vano.

Tras el suceso, los vecinos se preguntaban cómo es posible que un cuarto con una instalación «tan peligrosa» estuviera abierto y sin ningún tipo de medidas de seguridad, y que además haya una toma de agua cerca de un cuadro eléctrico.

El bloque

Se trata de un bloque con más de 20 años de antigüedad compuesto por seis viviendas sociales que se reparten en dos plantas, con un patio interior y una terraza. En la primera se encuentra el cuarto en cuestión, que ayer aún continuaba abierto para cualquiera que accediera al edificio, cuya puerta de entrada también estaba abierta de par en par.

La investigación, en la que trabajan especialistas del Grupo de Homicidios y de Policía Científica de la Comisaría Provincial, trata de determinar en quién recaería la posible responsabilidad del estado en el que se encontraba la instalación eléctrica.

No es tarea fácil. Para empezar, no hay constituida una comunidad de propietarios como tal y, por tanto, no hay presidente. Según confirman algunos vecinos, en su día la hubo, pero la negativa del resto a pagar las cuotas hizo que se disolviera la comunidad y se decidió que todos se hicieran cargo solidariamente de las reparaciones y el mantenimiento.

El bloque estuvo administrado por el Instituto Municipal de la Vivienda hasta mayo de 2012, tras lo que pasó a estar gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. El edificio se fue degradando y, durante el verano de 2016, la Junta acometió unas obras de rehabilitación del inmueble financiadas con el presupuesto de los fondos Feder para la región. Además de pintar el bloque, se repuso la solería del patio interior, las escaleras y la terraza, con un coste total de 39.000 euros.

Transcurrido el año de garantía de la obra, técnicos de la Agencia y de la constructora revisaron el edificio y se produjo la liquidación del contrato. Desde la Junta informaron de que sobre esta promoción de viviendas no constan reclamaciones de reparación en 2017 y solo dos en el año 2018 relacionadas con los azulejos de un piso y un baño atorado.

Sin embargo, el cuarto de las bombas de extracción, donde la menor se electrocutó, debía estar cerrado con llave, pero según uno de los vecinos que accedió a hablar con este periódico la cerradura está rota y lleva tiempo abierto. «Habrán sido los niños para poder abrir el grifo», especuló.

La policía investiga si, además, también se habría manipulado el cuadro general de protección para anular el diferencial o el magnetotérmico, que no saltaron pese a que, al parecer, la instalación eléctrica estaba haciendo contacto con el agua, lo que, según las primeras pesquisas, habría provocado la electrocución de la menor.