Muere un anciano durante el incendio de su casa en Archidona, donde vivía solo Imagen de archivo de Archidona. :: sur El incendio pudo estar originado por un fallo en el respirador eléctrico que utilizaba el fallecido, según las primeras investigaciones FERNANDO TORRES ARCHIDONA. Jueves, 7 septiembre 2017, 00:58

Llegadas las doce de la noche, varios vecinos de Archidona avisaron a los servicios de emergencia, alertados por las llamas que salían de una vivienda situada en calle Los Morenos. Según informó la sala del Servicio de Emergencias 112, los testigos aseguraron que podría haber alguien dentro del domicilio en el momento del incendio. Varios minutos después -pasadas las doce de la madrugada del martes al miércoles-, se personaron varios agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local de Archidona, del Consorcio provincial de Bomberos y efectivos sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias-, quienes no pudieron hacer más que certificar el fallecimiento de la víctima una vez pudieron acceder al interior de la vivienda.

Según fuentes cercanas al caso, se trata de un varón de unos ochenta años que vivía sólo en una casa de pequeñas dimensiones. El domicilio incendiado está situado en los alrededores del casco urbano de Archidona, cerca del centro de salud y la comisaría de Policía Local. De momento, ni los bomberos ni los agentes a cargo de la investigación han podido precisar el origen de las llamas. No obstante, y siempre según las fuentes consultadas, el fallecido padecía dificultades respiratorias y dependía de un aparato eléctrico -este extremo fue confirmado por fuentes municipales-. Un fallo en dicho dispositivo médico podría haber ocasionado las llamas detrás del suceso, aunque se trata de una hipótesis que todavía no se ha confirmado, por lo que no se han descartado otras opciones, aunque se baraja sobre todo la posibilidad de que fuera un accidente.

Tres horas de intervención

Los bomberos estuvieron trabajando en un intervención que duró casi tres horas hasta que consiguieron dar el incendio por extinguido. Fueron necesarias tres dotaciones provenientes de Archidona y de Antequera; un total de ocho efectivos que trataron de sofocar las llamas con la mayor brevedad posible para evitar daños adicionales, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. A pesar de los esfuerzos, un coche aparcado frente a la vivienda se vio afectado por las llamas, aunque éstas no dañaron a las estructuras colindantes.

Con respecto a las causas del fallecimiento de la víctima, las autoridades tampoco han podido añadir más detalles. No obstante, sí confirmaron que se produjo en el interior del inmueble porque el fallecido no puedo abandonar el inmueble por sí solo, aunque se desconoce si la muerte fue a causa de las llamas o como consecuencia del humo.