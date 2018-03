La movilización del Día de la Mujer da aire a Podemos Teresa Rodríguez, ayer en Málaga. / Francis Silva Crónica política Teresa Rodríguez cree que el feminismo debe ser la estrategía y el eje vertebrador de la formación morada ante las elecciones municipales de 2019 AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 10 marzo 2018, 00:22

La coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, calificó ayer de «históricas» las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Rodríguez, que estuvo este viernes en Málaga para analizar con el Consejo Ciudadano Andaluz, el máximo órgano de la formación morada entre asambleas, su estrategia electoral para las próximas elecciones autonómicas y municipales, no dudo en iniciar su intervención refiriéndose a la «tormenta y el tsunami de alegría, felicidad y satisfacción» por las movilizaciones. La dirigente de Podemos Andalucía señaló que al contrario que otros, que hasta los últimos días e incluso hasta las últimas horas, no se esperaba una movilización de esa magnitud, la formación morada si lo sabía. Y lo sabía, según dijo, no porque sean más listos que nadie, sino porque ya habían participado en las movilizaciones de años anteriores.

El éxito del Día de la Mujer llevó a Rodríguez a confesar que cambió de lado a lado el informe político que iba a dar a conocer ante los miembros del Consejo Ciudadano andaluz, al considerar que debe ser el eje vertebrador de la próxima estrategia de Podemos y de Podemos Andalucía. En presencia de representantes de algunas candidaturas de unidad popular, la coordinadora general de Podemos Andalucía dejó claro sin embargo que «nosotros no nos prestamos a liderar nada, nos seguimos prestando a ser sus altavoces en las instituciones», aludiendo a que el líder de Ciudadanos, «Albert Rivera, ha dicho hoy -por ayer- que se presta, completamente ajeno a la dinámica del movimiento feminista, a liderar un feminismo trasversal».

Sobre la postura que ha mantenido el PSOE ante el 8 de Marzo, Rodríguez manifestó que ha visto «una cierta desconfianza hacia este movimiento, entendiendo que el feminismo son ellos y cualquier autorepresentación de las mujeres es una amenaza para su aparato» y por apostar por las dos horas de paro «cuando el movimiento estaba pidiendo cobertura de 24 horas a la huelga».

La coordinadora de Podemos Andalucía, que acudió al Consejo Ciudadanos celebrado ayer en Málaga acompañada del alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, hizo un llamamiento para «que se confíe en el movimiento feminista».

Tras afirmar que en Podemos «no instrumentalizamos los movimientos sociales», sino que son un instrumento de los movimientos sociales, Rodríguez dijo que si la formación morada quiere seguir peleando para evitar que «nos aclimatemos a los recortes y a la precariedad, tenemos que ponernos a disposición del movimiento feminista y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora», aseguró.

Según Rodríguez, se acerca un nuevo ciclo electoral y Podemos tiene un gran reto, de ahí que hayan invitado a las candidaturas de unidad popular para hablar ya de los próximos comicios municipales de 2019. «Sabemos que una forma de hacer feminismo es el municipalismo, que es la acción política cotidiana desde lo mas cercano. Y sabemos que Podemos va a fracasar en la medida en que seamos capaces de generar confianza desde al cercanía», manifestó.

Candidaturas

La parlamentaría andaluza agradeció a las candidaturas municipalistas «que hayan sido capaces de aguantar sin el apoyo de ninguna organización», para reconocer a continuación que desde Podemos Andalucía «necesitamos ese recorrido vuestro para aprender».

«Queremos escucharos y saber lo que necesitamos para la convocatoria de 2019», dijo dirigiéndose a los representantes de la candidaturas de unidad popular, para acto seguido aclarar que lo que pretende Podemos Andalucía es generar un proyecto donde «nos relacionemos de igual a igual, no puede ser que os digamos que os pongáis a disposición de Podemos para esperar a ver a quién se le da la marca y a quién no», declaró.

La coordinadora general de Podemos Andalucía afirmó que la formación morada no aspira «a tener un partido que dure 200 años sino una herramienta de cambio social y que genere una alternativa al clientelismo, a la corrupción y a los recortes del PSOE que no pase por la derecha sino por la recuperación de esa Andalucía social y que cuida de la mayoría como ha hecho en feminismo a lo largo de la historia», manifestó.