«La movilidad sostenible debe ser algo no impuesto, sino atractivo» Un momento del foro. / Álvaro Cabrera Expertos debaten sobre el futuro de los coches eléctricos y los nuevos modos de transporte público en las ciudades JUAN SOTO Málaga Miércoles, 27 septiembre 2017, 15:11

El sector del transporte se encuentra ante su reto más ambicioso. Tal y como ha ocurrido en el mundo del comercio o en el de la comunicación a consecuencia de los nuevos gustos de los consumidores, la movilidad también se encuentra en una etapa de transición. Y más tras comprobar que más de la mitad de los jóvenes norteamericanos, una de las sociedades más avanzadas del mundo, no quieren tener un coche en propiedad. Aunque de momento no se va a llegar a los coches voladores que pintó la película Blade Runner hace 35 años, la movilidad del futuro pasa por una fuerte implantación de coches eléctricos para satisfacer a ciudadanos que se moverán mayoritariamente en transporte público o en vehículos compartidos. Un complejo puzzle que no para de cambiar y que esta mañana han tratado de desgranar diferentes expertos durante la Jornada sobre Movilidad Sostenible organizada por Diario SUR con el patrocinio de Endesa y del Ayuntamiento de Málaga.

Noticia relacionada Así contamos el foro, minuto a minuto

Durante el encuentro celebrado en el Polo de Contenidos Digitales, ponentes de diferentes áreas han coincidido en señalar que lo importante será encontrar el equilibrio entre los diferentes actores. El director general de Endesa en Andalucía, Francisco Arteaga, ha considerado que todos los transportes del futuro deberán complementarse porque sólo hay una certeza: los ciudadanos están muy sensibilizados con el medio ambiente, la eficiencia energética y la económica. “Es importante que la gente confíe en este tipo de movilidad”, resume. En referencia al coche eléctrico, que es el que considera más inminente, entiende que hay que solucionar el tema de las recargas rápidas pese a que existe “una barrera psicológica más que real”.

Para los expertos el futuro pasa una movilidad “eléctrica, compartida y autónoma”. El director de estrategia de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), Dionisio González, considera que hay que facilitar la vida a los ciudadanos. Y por ello vaticina la creación de plataformas en donde se unan los diferentes medios de transporte, en donde un ciudadano pueda aparcar su coche privado, coger el autobús o montarse en una bicicleta pública. “También es un reto lograr el cambio de hábitos de la sociedad”, consideró. Para este profesional, si queremos ciudades accesibles y seguras se requiere que haya una estrategia clara de ciudad, una adecuada gobernanza, un compromiso político a largo plazo, la integración de todos los transportes y una estabilidad financiera.

En cuanto al transporte público, los datos los puso sobre la mesa el gerente de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Miguel Ruiz. El también presidente de la Asociación Nacional del Transporte recordó que ellos generan 40.000 empleos directos y otros tantos indirectos en toda España y mueven a 4.000 millones de viajeros al año, y por eso hay que estar muy atento a la entrada de otros actores como los coches compartidos, los Uber o los Blablacar. “La movilidad sostenible va a cambiar como lo ha hecho el de los hoteles con AirBNB”, resumió. Y en este sentido considera que hay que pasar de tener usuarios a clientes, para que éstos se encuentren satisfechos y llenos de confort. “Es un puzzle muy complejo; ya que el coche eléctrico no resuelve el problema en las ciudades porque ocupa espacio público”.

En referencia al coche eléctrico, los ponentes apuntaron a que el objetivo para el año 2021 es lograr la emisión de menos de 10 gramos de CO2 por kilómetro, algo que sólo se logrará si se le da un gran empuje al coche eléctrico. Rafael Sánchez Durán, responsable de estudios y análisis industrial de Endesa avanzó que en el año 2050 entre el 50 y el 75% de los coches deberán ser eléctricos, aunque para ello hace falta que los futuros clientes se encuentren con una fiscalidad muy ventajosa o aumenten los puntos de recarga en las ciudades. “El objetivo es descarbonizar el transporte”, insistió.

Como ejemplo de éxito, Fernando Izquierdo, director general de E-Move, explicó que ellos han puesto en marcha en Madrid una empresa de alquiler de coches eléctricos por minutos. De momento cuentan con 125.000 usuarios dados de alta en sus servidores y una flota de 550 vehículos que realizan una media de 12 viajes diarios. “El problema es que los coches son realmente caros y las administraciones deben ayudarnos a crecer”, dijo.

La inauguración corrió a cargo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien consideró que la movilidad sostenible “es un reto de primer orden”. Consideró que el mundo va encaminado hacia una población urbana que busca oportunidades en un medio ambiente adecuado y que la ciudad trata de ponerse en vanguardia gracias a la incorporación de autobuses de última generación, al aumento de las bicicletas públicas -que prevé aumentar en un millar- o al aumento del número de carriles bici -que llegarán hasta los 100 kilómetros-.

El acto celebrado en el complejo de Tabacalera fue moderado por el periodista de SUR, Ignacio Lillo, quien recordó que la tendencias de movilidad ya son el presente y puso a Noruega como ejemplo de éxito sostenible, ya que cuenta con un parque de 100.000 coches elécricos para una población de 5,2 millones de habitantes. Previamente, el subdirector de Diario Sur, Javier Recio, se mostró ilusionado al presentar unas jornadas en las que se habla de futuro, y más en una ciudad cuyo plan estratégico apuesta por la Málaga tecnológica y la smartcity.