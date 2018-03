Movilidad dice que necesita más datos para saber cómo afectará el nuevo hospital al tráfico Avenida Valle-Inclán. / Ñito Salas Se baraja un incremento de casi 6.000 vehículos al día en la zona donde se construirá el centro hospital ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 15 marzo 2018, 14:15

La construcción de un hospital público detrás del Materno Infantil, en los terrenos del centro de innovación social La Noria, supondrá un incremento del tráfico y de la necesidad de aparcamientos en la zona. Las calles afectadas serán Blas de Lezo, Arroyo de los Ángeles, avenida Valle-Inclán, Camino de Suárez, Simón Bolívar, Luis Buñuel, avenida Ramón y Cajal y avenida Jorge Silvela, entre otras. Este asunto se ha analizado este jueves en la comisión del Consejo Social de la Ciudad encargada de estudiar las necesidades sanitarias de Málaga. La conclusión a la que se ha llegado es que el área de Movilidad necesita más datos para pronunciarse sobre cómo afectará el nuevo hospital al tráfico.

La directora del área de Movilidad ha dicho en esa reunión que la información que tienen hasta el momento es escasa y que para poder realizar un informe concreto precisan saber qué servicios tendrá el hospital, cuál será la población de referencia que atenderá y con cuántos aparcamientos contará (la previsión es que tenga 2.000 plazas, según dijeron a SUR fuentes de los expertos sanitarios que han elaborado el proyecto). En función de los pocos datos de que dispone, Movilidad estima que, en el caso de un centro hospitalario de 800 camas, el tráfico crecerá en casi 6.000 vehículo privados diarios, con unos 800 coches más en hora punta. No obstante, Movilidad explica que al no conocer las actividades ni el área de influencia del hospital no es posible asignar sobre el viario el incremento de la demanda.

Lo que es incuestionable es que la implantación de un nuevo hospital en una zona urbana ya desarrollada implica inevitablemente un aumento de la demanda de la movilidad en el entorno. En un escrito presentado por la directora del área de Movilidad a la comisión del Consejo Social se deja claro que en la actualidad, en hora punta y según en qué zonas, «ya existen situaciones de congestión, con niveles de servicio por encima de lo que se considera aceptable».

La comisión del Consejo Social se ha comprometido a elaborar un informe definitivo sobre las necesidades sanitarias de Málaga que presentará al Consejo Social en abril. La comisión, que preside el catedrático de la Universidad de Málaga Juan Antonio García Galindo, la componen representantes de los sindicatos UGT y CC OO, del Colegio de Médicos, de asociaciones vecinales y de pacientes. La comisión está de acuerdo con que el hospital se construya detrás del Materno y, en su informe, propondrá que se haga una infraestructura sanitaria en la zona este de la capital. Igualmente, se ha acordado que, en caso de necesidad, la Consejería de Salud y el SAS firmen conciertos puntuales con la sanidad privada.