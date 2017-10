Moreno Brenes no abandona el consejo social de la ciudad a petición de Zorrilla Moreno Brenes y Zorrilla, en su última visita al Ayuntamiento / P. R. Q. El portavoz de IU-Málaga para la Gente afirma que fue elegido por ser una persona de prestigio por lo que la colaboración continúa y el profesor de Derecho indica que Málaga es una prioridad en su vida PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 25 octubre 2017, 00:49

No ha sido en balde. Los pasillos del Ayuntamiento de Málaga llevan dos días con el mismo soniquete: Pedro Moreno Brenes se ha ido IU. ¡Qué fuerte!, es la frase más recurrente, sobre todo de aquellos que conocieron al temido exportavoz usando sus dotes dialécticas en el pleno, al principio trufadas de leyes, y finalmente didácticas y llenas de enjundia. Debatir con él, explicaba el exportavoz popular Diego Maldonado cuando se marchó el primero del Ayuntamiento era un ejercicio de alta política.

Una relación exquisita mantiene también el profesor de Derecho de la UMA con el alcalde Francisco de la Torre, «usted se puede ir tranquilo, no se preocupe que cuando se marche le pondremos una calle», era una de sus frases irónicas cuando en los plenos empezaban los pasodobles de la las idas y venidas con la avanzada edad del regidor. Pese a las tradicionales buenas relaciones entre la otrora la izquierda a la hora de hacer oposición contra el PP, la exportavoz socialista María Gámez no dejaba de estar en su punto de mira y disensión cuando abordaban un buen número de asuntos.

En lo personal, siempre ‘fair play’; en la política, a fajarse para defender las ideas de cada partido. Pero Moreno Brenes se ha quedado sin el suyo. No sin antes morderse la lengua muchas veces o hacer su particular catarsis para sobrellevar las penas en extensos y profundos posts que ha colgado en Facebook acerca de los cambios que iba acometiendo el malagueño Alberto Garzón llevando el timón de IU. «Desde hace cinco años llevo viendo cómo iban desapareciendo mis siglas, se iban diluyendo. Me he dado todas las razones del mundo para no llegar a esta situación, dejar mi partido en el que llevo militando 40 años, pero ha llegado la situación de Cataluña, y esto ya no se puede cambiar, me lo han puesto imposible», explica Moreno Brenes. Es más, añade:«Rajoy y yo estamos en las antípodas ideológicas, pero yo hubiera sido presidente del Gobierno no hubiera actuado de una forma muy diferente. Con matices, claro, proporcionalidad, exquisito cumplimiento derechos fundamentales».

La conversación se desarrolla con Moreno Brenes porque en IU-Málaga para la Gente su portavoz, Eduardo Zorrilla, considera que el que fuera su maestro en la Facultad de Derecho y más tarde su antecesor y portavoz en IU en el Ayuntamiento fue elegido para el Consejo Social de la Ciudad por ser una persona de prestigio y con solvencia por parte de IU y Málaga para la Gente (un compendio de colectivos)y que seguirán encantados de que Moreno Brenes siga colaborando con el grupo.

Del otro lado, Moreno Brenes, que ayer seguía trabajando en la UMA como siempre, pero abrumado y agradecido por tantas llamadas y el cariño de muchos, explicaba que la propuesta para su nombramiento al Consejo Social de la Ciudad por parte de IU y Málaga para la Gente fue asumida por la Corporación. «Ayudar a mi ciudad siempre ha sido una prioridad en mi vida, máxime si son personas a las que quiero como Eduardo y Reme (Ramos). Ser parte del Consejo Social de la Ciudad es un cargo honorífico que para mí, sin duda, es un honor». Moreno Brenes ya no es de IU, pero se le seguirá viendo de tarde en tarde por la Casona.

¿Qué piensan los grupos de la marcha del exportavoz?

En el PP le llamaban cariñosamente el capellán, y para el PSOE siempre fue un hueso duro de roer disputándole el protagonismo en la oposición, pero lo cierto es que en lo personal el exportavoz de IU en la Casona,Pedro Moreno Brenes, siempre despertó simpatías. Su marcha de IU, tras cuarenta años de militancia, ha sido muy comentada.

En el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, el técnico José Antonio Guerrero, al que todos conocen por Rufo, explicaba que es un momento muy triste, pero que lo personal él no lo estaba porque seguirían en contacto, «aunque como organización perdemos un gran valor, con una altura, unas capacidades y un bagaje, que es un lujo, una persona que nunca debería perder un partido». Rufo es un alma libre y como tal se expresa. El portavoz Eduardo Zorrilla lo lamentaba enormemente «al margen de que compartamos o no sus argumentos».

El portavoz socialista Dani Pérez afirmaba que Moreno Brenes siempre ha demostrado coherencia y que la deriva de IUpor parte de Garzón ha herido de muerte al partido. El naranja Juan Cassá, estaba en la línea de que IUestá vendiendo el partido a Podemos y que la marcha de «Moreno Brenes es una tragedia para su partido». Por último, el popular Mario Cortés, que coincidiera de portavozcuando Moreno Brenes lo era en IU, subrayaba que es una gran pérdida para la democracia en esta ciudad y que su partidose queda sin su principal referente local.