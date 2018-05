¿Por qué las mociones que firman todos tienen tan poco recorrido?

Ya tocaba, tocaba algún día dedicarle un espacio a los porqués de la poca trascendencia que acaban teniendo las mociones institucionales que son, precisamente, las que cuentan con el beneplácito de todos los grupos municipales del Ayuntamiento y las que exigen, como su nombre indica, un posicionamiento institucional ante una cuestión que suele ser de trascendencia para la sociedad. Los motivos por los que pasan desapercibidas en el país de la piel del toro podrían ser dos: primero, que no hay debate, al haber acuerdo de todos los grupos;y segundo, que como no hay debate, no hay disputa, y entonces acaban siendo de las iniciativas menos comentadas de la sesión plenaria. Y cuando eso pasa, casi que no se ven reflejadas en los medios de comunicación y apenas existe feed-back, por lo que acaban inexorablamente en el diario de actas de plenos, que como podrán entender se consulta muy pocas veces. Ni el hecho de la transparencia en la web al subir las actas las hace atractivas para la mayoría de la ciudadanía, aunque a veces sí que es cierto que se revisa algún acuerdo para ver qué se ha aprobado exactamente. Pero hasta ahí nunca llegan solos los ciudadanos, siempre les echa una mano algún grupo municipal para adentrarse en la web municipal, porque para nadar entre mociones por amor al arte se exige un grado mínimo de frikismo que no es muy común. Pero volviendo a las institucionales, la última a favor de la víctima de La Manada y de la modificación del Código Penal, que se acabará firmando tras pasar por el Consejo de la Mujer, apenas obtuvo visibilidad. Aunque estén todos de acuerdo, un mínimo debate de posicionamiento, siquiera un minuto por cada partido, las haría más atractivas y menos perecederas.

Entre las curiosidades del pleno, además de espontáneos variados, los momentos de vodevil y la exaltación de las bancadas o la sillería con los temas de debate, existen otras que no dejan de ser anecdóticas pero que, aún así, son comentadas. Por ejemplo, el alcalde Francisco de la Torre suele llamar al portavoz socialista Dani Pérez, señor Pérez Morales, cuando, sin embargo, al resto de portavoces los llama solo por su primer apellido: Torralbo, Cassá o Zorrilla.

La pasada sesión se comentaba en la sillería que resultaba curioso que el regidor adornara con el segundo el primer apellido del líder de la oposición, pero el aludido contestaba en Twitter que le gustaba que le llamara así. Como en su bancada, la de la derecha, el alcalde tiene a la señora Pérez de Siles, que sí es un apellido compuesto, seguramente copiará por mimetismo esta combinación para llamarle Pérez Morales al líder socialista. Apenas nadie le conoce por su segundo apellido, pero si al nombrado le gusta, ni mil palabras más.

Ciudadanos: El congreso fenicio púnico

Se mostraba especialmente satisfecho el edil de Ciudadanos Alejandro Carballo de que el pleno aprobara por unanimidad que Málaga se postule como sede del próximo Congreso Fenicio Púnico. Para Carballo este encuentro es una oportunidad para poner en valor las ruinas del cerro de la Tortuga, que visitó días atrás con el arqueólogo e historiador malagueño Juan Manuel Muñoz Gambero, así como el asentamiento del Cerro del Villar. Este encuentro serviría, además, para que el área de Cultura organizara un año fenicio en la ciudad. Una vuelta a Malaka.