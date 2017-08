¿Qué hace este misterioso coche por las calles de Málaga? Imagen del vehículo circulando por el entorno de la avenida de Andalucía. / SUR Un vehículo sin marca, con matrícula extranjera y con una decoración llamativa circula por la ciudad estos días ESTER REQUENA Viernes, 25 agosto 2017, 20:02

Muchos lo habrán visto circulando por el entorno de la avenida de Andalucía, por Carranque, por el Centro... Este misterioso vehículo llama la atención por su llamativa decoración en blanco y negro. En un primer vistazo puede parece que sea un coche de propaganda. Pero no. No hay nada que lo identifique con un producto y si se mira la matrícula, esta es extranjera. Aunque lo más llamativo pasa porque el automóvil no lleva marca. Esto es precisamente lo que lo hace más misterioso... pero también da la clave de qué está haciendo este vehículo por las calles de Málaga.

Todo apunta a que se trata de un coche de preproducción de una marca. Estos vehículos son los que permiten a los fabricantes testar sus nuevos modelos antes de que salgan a la venta al público e identificar posibles fallos para solucionarlos antes de que lleguen a los concesionarios. En esta ocasión, puede tratarse de un Audi, según algunos testigos, aunque ya se sabe el secreto que envuelve a los nuevos modelos de automóviles, de ahí que desde fuera no se pueda observar en este misterioso vehículo cómo es su interior. ¡Y es que va camuflado! Precisamente la pintura en forma geométrica utilizada o vinilos, está pensada para evitar que se puedan apreciar las líneas completas del vehículo.