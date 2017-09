Metro, sanidad y educación: los frentes del PP de Málaga en el nuevo curso Elías Bendodo, en el comité de dirección del PP este jueves. / F.J. Acevedo Elías Bendodo mantiene una reunión con su comité de dirección y fijan las líneas de acción hasta que acabe el año. Insiste en que seguirán pidiendo explicaciones a la Junta por su “desidia” ANA PÉREZ-BRYAN Jueves, 7 septiembre 2017, 14:25

El PP de Málaga se ha sumado esta mañana a la paulatina apertura del curso por parte de los partidos con la celebración de una reunión del comité de dirección en la que se han fijado las líneas básicas de acción en el último trimestre del año. Así lo ha confirmado tras el encuentro el líder de los populares malagueños, Elías Bendodo, quien más allá de las cuestiones internas de la formación ha destacado que en su estrategia y en la de los suyos continúa el afán “por seguir resolviendo los problemas reales de los malagueños”.

En este escenario, Bendodo ha recordado que la provincia afronta el arranque del curso con tres cuestiones que implican directamente a la Junta de Andalucía y que se han convertido en una “vergüenza para todos los malagueños”. A saber, y según el líder de los populares, la sanidad, la educación y el problema de las obras del metro. Con respecto a las dos primeras, Bendodo ha criticado con dureza que “la Junta nos tenga a la cola de toda España en sanidad y educación, y a Málaga especialmente”.

A su juicio, el gobierno de Susana Díaz trata a la provincia con “algo más que desidia”: “Demuestra una falta de cariño total con esta tierra”. Y como ejemplo ha puesto las obras del metro, que a juicio de Bendodo se convertirán en este tramo final del año en el principal caballo de batalla con el que el PP quiere presionar a la Junta “a que cumpla sus compromisos”. “Los malagueños ya no lo vamos a aguantar más”, ha avanzado el líder de los populares, quien ha exigido al gobierno andaluz “que termine ya las obras que están sin terminar y que antes de emprender nuevos trazados se preocupe de conseguir el consenso necesario”.

En clave política, Bendodo ha querido poner frente a frente los dos modelos que a su juicio enfrentan a PP y PSOE: “Frente a la unidad en el PP, nos encontramos a un PSOE fragmentado en las formas con el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Susana Díaz; y también en el fondo, porque no hay discurso”. Esta situación de debilidad no deseable para el líder del PP, quien ha insistido en que el país necesita un “PSOE fuerte”, la ha extrapolado a la escena local, cuando ha hecho referencia a las primarias del partido socialista para elegir al secretario general en la provincia. “El candidato que gane se va a encontrar un partido aún más dividido”, ha vaticinado Bendodo, quien ha preferido no obstante no pronunciarse por sus preferencias en este capítulo. “Son cuestiones internas de los partidos y hay que ser respetuoso”, ha dicho aunque deslizando una particular adivinanza sobre los tres precandidatos: “Uno no quiere, otro no puede y otro no llega".