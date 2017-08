Mejora la señalización de los museos

El Ayuntamiento ha mejorado el sistema de señalización de la oferta de museos que ofrece la ciudad, un asunto que había generado más de una queja, sobre todo ante la ausencia de indicativos para dirigirse al Museo de Málaga. Para ello se han instalado unos nuevos tótems-directorios, que se ubican a la entrada de los diferentes espacios museísticos y expositivos, con el objetivo de hacer visible la diversidad de la oferta cultural de la ciudad. Se trata de un total de 36 centros expositivos que englobados bajo la marca ‘Málaga, Ciudad de Museos’, se sumará a la red de señalización peatonal ya existente, que había sido cuestionada por más de un ciudadano al considerar que no era completa. El Ayuntamiento informó ayer mediante un comunicado que el Área de Turismo ha renovado en las últimas semanas todo el sistema de señalización turística específico para los museos de la capital «a fin de fortalecer una idea global y más homogénea de esta importante oferta cultural de la ciudad bajo el paraguas de la nueva marca ‘Málaga, Ciudad de Museos’».

Esta iniciativa, que se suma a la red de señalización peatonal que ya existe en la ciudad, funcionará a modo de directorio de toda la oferta, además de servir de soporte descriptivo de cada museo y centro expositivo y como definición de su emplazamiento, según el Ayuntamiento, que ha explicado que «el objetivo de estos 36 tótems-directorios ubicados en las proximidades de las entradas a los diferentes espacios museísticos es la de proporcionar una breve descripción del contenido de los mismos, además de sus horarios e información práctica, al tiempo que se hace visible la diversidad de la oferta museística para despertar el interés de los potenciales visitantes».

Los tótems tienen unas medidas de 1,70 x 0,40 x 0,10 metros y son exentos, para espacios reducidos y sin que supongan ningún obstáculo para los viandantes. En ellos se incluye la marca identificativa de la red de museos de Málaga, el nombre del museo, seguido de una breve descripción en tres idiomas.

Igualmente, en los tótems se incluye una relación detallada de todos los museos que componen la red, los minutos aproximados que se tarda en llegar caminando o el autobús que lleva al museo. Finalmente, la red también incluye un mapa con la ruta que localiza los distintos museos.

Queda por ver si en la puerta del Museo de Málaga que da a la Plaza de la Aduana, la Junta ha puesto alguna indicación que aclare que la entrada el museo no es por esa puerta, como muchos visitantes creen, sino por la avenida de Cervantes.

El cartel. / F. J.

Calle Juan Chamizo Lucas: un cartel que está de más

Los vecinos no se explican cómo ese cartel ya desvencijado sigue en ese lugar después de tantos años. Se trata de un cartel que anunciaba las obras de pavimentación de la calle Juan Chamizo Lucas, en el distrito de Ciudad Jardín. Las obras se ejecutaron hace ya más de tres años, pero extrañamente el cartel sigue en pie en la zona anunciando una cosa que ya no tiene sentido alguno que permanezca en ese lugar. Más aún si se tiene en cuenta que con el tiempo, el letrero, que está sujeto por unos postes metálicos, se ha ido deteriorando, con lo que se corre el riesgo de que pueda caer a causa de una racha de viento o a cualquier otra circunstancia. Lo mejor sin duda sería retirarlo de una vez de ese lugar para no correr riesgos.