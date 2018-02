Médicos y pacientes ven bien el futuro hospital de Málaga, piden que salga de la disputa política y que se cumplan los plazos El Colegio de Médicos de Málaga y 22 asociaciones de pacientes han mantenido este martes una reunión. / Pedro J. Quero Crean el Observatorio 2024 para velar por el buen desarrollo y ejecución de un proyecto imprescindible para Málaga ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 20 febrero 2018, 14:59

El Colegio de Médicos de Málaga y 22 asociaciones de pacientes han mantenido este martes una reunión, celebrada en el centro de innovación social La Noria, en la que han analizado el proyecto del nuevo hospital público para Málaga, una iniciativa que consideran imprescindible para lograr una mejora sanitaria, por lo que han pedido que la Consejería de Salud cumpla con los plazos de construcción y de financiación. Asimismo, médicos y pacientes han exigido que el nuevo hospital no esté sujeto a disputas políticas o vaivenes electorales que puedan poner en peligro su realización. Para velar por el buen desarrollo del proyecto se ha creado el Observatorio 2024, un órgano de vigilancia formado por el Colegio de Médicos y asociaciones de pacientes, pero que se abre a otros colegios profesionales, sindicatos y distintos colectivos.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, ha explicado que Málaga necesita, además del nuevo hospital, un plan integral que aborde una serie de mejoras en los hospitales públicos malagueños (Carlos Haya, Materno, Clínico y Marítimo de Torremolinos). Sánchez Luque espera que la Consejería de Salud cumpla con los plazos para que ese hospital sea una realidad lo antes posible y que no se quede en meras palabras como sucedió con el macrohospital. «Esta mañana he hablado con la consejera de Salud, Marina Álvarez, y le he dicho que esta vez tiene que ser la definitiva», ha señalado Sánchez Luque.

Respecto a la ubicación del nuevo centro hospitalario (en unos terrenos propiedad de la Diputación, situados detrás del Materno Infantil, donde ahora está el centro de innovación social La Noria), el presidente de los médicos ha indicado que «estos terrenos nacen limitados en cuanto a una posible expansión, pero que suponen una opción que ahora mismo puede dar respuesta y oxigenar a la Málaga hospitalaria».

Tanto el Colegio de Médicos como las asociaciones de pacientes han reclamado que el nuevo hospital se saque del enfrentamiento político, partidista y electoral. «Por disputas políticas no se puede perder esta oportunidad. La Consejería de Salud ha dicho sí con mayúsculas al proyecto y no puede haber ahora vaivenes políticos que dificulten el desarrollo del hospital. Hace falta una colaboración institucional plena», ha recalcado Sánchez Luque

Centro sanitario en El Palo

El Colegio de Médicos y las asociaciones de pacientes se han pronunciado a favor de que Salud dote a la zona este de la capital de un centro sanitario para hacer frente a las necesidades de la población. Consideran que, en un principio, podría ser un centro de especialidades (tipo CARE), con consultas externas, pruebas diagnósticas y urgencias, pero que tuviera la posibilidad de ampliación en el futuro para estar dotado de camas de hospitalización. Sánchez Luque ha dejado claro (y así se lo ha transmitido a la consejera de Salud) que el centro de salud de El Palo no puede ser la solución a las necesidades sanitarias de la zona este. «La consejera me ha dicho que van a estudiar ese asunto», ha asegurado el presidente de los médicos, que ha añadido que es importante y necesario que El Palo disponga de un centro sanitario que contemple la posibilidad de contar con camas.

Por su parte, el coordinador de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, ha expuesto que el nuevo hospital es una necesidad urgente, pero que también hacen falta mejoras inmediatas en la sanidad pública malagueña. «Estamos muy preocupados por el día a día. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los políticos para que aporten soluciones y no enfrentamientos», ha afirmado De Pablos.