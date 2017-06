Médicos de familia denuncian que se está maltratando a los pacientes por falta de medios Asistentes a la reunión en el Colegio de Médicos. / SUR Crean el colectivo ‘Basta ya’ para exigir una asistencia digna de los enfermos y más autonomía de los facultativos en sus decisiones ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 29 junio 2017, 19:04

Unos 200 médicos de familia han decidido poner pie en pared a las deficiencias que soportan a diario en el distrito sanitario Málaga-Guadalhorce y han creado el colectivo ‘Basta ya’ contra el deterioro de la calidad de la atención primaria. Esos facultativos han firmado dos escritos que tienen previsto presentar este viernes en el registro de la Delegación Provincial de Salud. Un documento va dirigido a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el que exponen la saturación que soportan los facultativos y exigen mejoras. El segundo escrito es para la gerencia del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce. El portavoz de este colectivo, Carlos Bautista, afirmó que «el deterioro es terrible, tremendo. Los pacientes están siendo maltratados, porque sus médicos no pueden atenderlos correctamente por la falta de medios».

Entre otras cuestiones, los firmantes exigen disponer de más autonomía en la toma de decisiones de su trabajo y piden la destitución de los gestores del citado distrito sanitario, por considerarlos responsables del empobrecimiento de la situación laboral y de una pérdida de la calidad asistencial que se da a los enfermos, con «unas lista de espera inadmisibles, falta de tiempo para atender correctamente a los enfermos y unas condiciones insalubres por un ritmo de trabajo a destajo». Esas deficiencias se ven agravadas «por una carestía severa y constante de la plantilla habitual», lo que obliga a un médico a ver, además de a los pacientes de su cupo, a los uno o dos compañeros cuando estos no están.

Este movimiento de médicos de familia de Málaga, que surgió de forma espontánea a través de un grupo de WhatsApp, se ha convertido en una plataforma que, bajo el nombre de ‘Basta ya’, reclama un giro en la gestión de los recursos humanos. Los facultativos aseguran sentirse cansados de la situación. Así se puso de manifiesto en una reunión celebrada ayer por la tarde en la sede del Colegio de Médicos de Málaga, con la asistencia de unos 150 facultativos, que recibieron el apoyo del presidente de esa institución, Juan José Sánchez Luque, y de la asesoría jurídica del mencionado colegio profesional.

Carlos Bautista explicó que los médicos han llegado al límite de su capacidad intelectual y están preocupados por la atención que dan a sus pacientes. «Llevamos años soportando niveles extremos y la situación de este verano ha sido la gota que colma el vaso, porque no contratan a los sustitutos suficientes para que cubran las vacaciones. Tampoco se sustituyen las bajas por enfermedades, por lo que los pacientes de esos compañeros van dando vueltas por el centro de salud, con lo que su seguimiento no es el mismo, ya que cada día los ve un facultativo distinto. Esta asistencia no es digna», aseguró el portavoz del colectivo ‘Basta ya’.

Bautista dejó claro que lo que menos les preocupa son las guardias extra de verano impuestas por el distrito por las tardes. «Estamos acostumbrados a trabajar horas no remuneradas tras los recortes provocados por la crisis económica, pero si no alzamos la voz llegará un momento en que la situación será irreversible; de hecho, será muy difícil recuperar todo lo perdido en sanidad. El daño es irreparable», significó. «No podemos mantenernos impasibles ante el desmantelamiento de uno de los pilares básicos de nuestra sociedad, la sanidad», apostillo Bautista.