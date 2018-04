Un médico de El Palo lidera en Andalucía la investigación en atención primaria Juan Bellón, ayer en su consulta del centro de salud de El Palo. / Francis Silva El facultativo de familia Juan Bellón ocupa la primera posición del ranking de la Consejería de Salud en ese ámbito de proyectos científicos ÁNGEL ESCALERA Málaga Viernes, 13 abril 2018, 01:13

En los centros de atención primaria no solo se atiende a los pacientes, sino que también se lleva a cabo un fructífera labor investigadora. Ese es el caso de Juan Bellón, médico de familia en el centro de salud de El Palo. Este facultativo lidera el ranking de los investigadores que sacan adelante proyectos científicos en el campo de la atención primaria andaluza, según confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Salud, que señalaron que el doctor Bellón ocupa la primera posición en esa clasificación.

Juan Bellón explicó a este periódico que es el coordinador de un grupo de investigadores. Las líneas de investigación que llevan a cabo desde hace 15 años hacen referencia a la predicción de las enfermedades mentales. El objetivo de esos trabajos es, por un lado, ser capaces de predecir cuándo va a aparecer un episodio de depresión, de ansiedad o de dependencia al alcohol y, por otro, poder prevenir esos padecimientos. Se trata de unir ambas cosas, es decir, predecir para prevenir.

Tanto Bellón como sus compañeros del grupo de investigación han centrado su actividad investigadora en el campo de la salud mental. «Lo importante es focalizar el trabajo en un área determinada. Tenemos muchos proyectos, entre otras cuestiones porque trabajamos en grupo. Desde 2003, aproximadamente, hemos recibido más de cinco millones de euros de financiación pública competitiva», significó este médico de familia. Añadió que, al disponer de una misma línea de investigación, lo que hacen es ir enlazando los proyectos y la financiación de los mismos a través de convocatorias andaluzas, nacionales e internacionales. Sumando las tres categorías, han realizado más de 30 proyectos.

«Me gusta mucho investigar y también mi trabajo clínico como médico», dice Bellón

Respecto a cómo compatibiliza el ejercicio de su profesión de médico en El Palo con su actividad investigadora, Bellón respondió: «Me gusta mucho investigar y también mi trabajo clínico como médico. Lo que hago es que dedico mi tiempo libre a investigar. Además, desde hace unos años, me presento competitivamente a que me financien con becas de intensificación de la investigación. Me las han ido concediendo y eso me ha permitido la contratación de un sustituto a media jornada en el centro de salud, lo que me facilita dedicar esa media jornada a investigar», puso de manifiesto.

Aparte de médico de atención primaria y de investigador, Juan Bellón es profesor asociado del departamento de Salud Pública y Psiquiatría en la Universidad de Málaga (UMA). La docencia es otra tarea que le satisface y que le hace estar en contacto con el mundo de la investigación.

Aplicación práctica

Muchos de los trabajos científicos efectuados por el doctor Bellón se aplican de forma práctica en el día a día de su labor como médico de familia. «Tenemos la suerte de que nuestra investigación, que se llama traslacional, repercute de forma directa en los pacientes», dijo. En ese sentido, puso como ejemplo la creación de una página web, que funciona desde el pasado 7 de febrero –Predict Plus Prevent–, que predice la ansiedad, la depresión y el riesgo de alcoholismo y ofrece una serie de pautas preventivas. Un mes más tarde de su creación, ya había sido utilizada por 150.000 personas.

«El mundo de la investigación es muy competitivo y hay que demostrar, primero, que tu idea es buena y que está bien construida científicamente y, segundo, que vas a ser capaz de desarrollarla, que cuentas con una trayectoria que da excelencia», destacó el doctor Bellón, que precisó que en atención primaria los fondos que se destinan a la investigación son mucho menores que los concedidos a los hospitales.

Por su parte, desde la Consejería de Salud se incidió en que la práctica científica en atención primaria cobra cada vez más fuerza, lo que redunda en que aumenten los profesionales sanitarios de ese nivel asistencial que desarrollan algún estudio orientado a conocer mejor las enfermedades y mejorar su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Merced al compromiso de esos profesionales con la investigación en salud, actualmente se encuentran activos en la atención primaria andaluza 34 proyectos de investigación y 16 estudios clínicos (13 estudios observaciones, dos investigaciones clínicas con producto sanitario y un ensayo clínico), recalcaron las fuentes de la Consejería de Salud.