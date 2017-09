El 20% de los medicamentos de los botiquines caseros de Málaga están caducados Los farmacéuticos aconsejan que se revisen las medicinas de los hogares y que no se tengan en la cocina ni en el baño ÁNGEL ESCALERA MÁLAGA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:46

El 20 por ciento de los medicamentos que se guardan en los botiquines de los hogares malagueños están caducados. Así lo dijo ayer el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Florido, con motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico. Los boticarios han organizado la campaña 'Pon en orden tu salud, pon en orden tus medicamentos', una actividad preventiva y formativa que se desarrolla en colaboración con SIGRE y que se lleva cabo a través de las 680 farmacias malagueñas.

Florido explicó que, aunque el botiquín es un recurso indispensable en los hogares, hay que conservarlo de modo adecuado y revisar periódicamente las medicinas para comprobar que no están caducadas. Los fármacos pasados de fecha deben llevarse de inmediato a una farmacia para su correcto reciclaje. Los botiquines no deben estar en la cocina ni en el baño, sino en lugares aislados en los que no haya humedad ni calor.

Tomar un fármaco caducado es contraproducente. En primer lugar, porque su eficacia es mucho menor y, en segundo lugar, porque puede producir una reacción alérgica o de otro tipo. Florido compareció ante los medios de comunicación junto a la delegada provincial de Salud, Ana Isabel González, en una carpa instalada en la plaza de Félix Sáenz. La dirigente sanitaria destacó la labor que realizan los farmacéuticos.