Mayo llega con un macro puente en los colegios: el 30 de abril no habrá clases en Málaga capital

Este festivo viene a compensar uno de los dos días de fiesta local que se celebran fuera del curso y que de no hacer este parón se perderían para la comunidad educativa malagueña

¿Hay colegio el lunes 30 de abril? La pregunta ya corre como la pólvora en los grupos de whatsapp de padres que no tienen muy claro si el día es lectivo o no. Al igual que ocurrió con el 7 de diciembre, el próximo 30 de abril no habrá clases en Málaga capital. Todo es debido a que el calendario escolar 2017-2018 incluye dos 'puentes' que se originan tras recolocar los días festivos que se recuperan al no coincidir fiestas locales con el periodo lectivo. Y el 30 de abril está entre ellos. De este modo, se considera un día no lectivo que se sumará al 1 de mayo y que generará un macro puente de cuatro días seguidos sin pisar las aulas para los escolares malagueños. Este festivo viene a compensar uno de los dos días de fiesta local que se celebran fuera del curso -19 de agosto y 8 de septiembre- y que se perderían para la comunidad educativa.

Así, en Málaga capital (y otros municipios de la provincia que tengan dos días que 'recuperar') uno se situaba en el pasado 7 de diciembre (entre los días festivos 6 y 8) y el otro pendiente de recuperar se fijará el 30 de abril (lunes, víspera del festivo 1 de mayo). En los municipios donde solo hay una fiesta local coincidente con periodo no lectivo ese día se recupera también el 30 de abril.

Con esta medida se quiere compensar el menor número de festivos que tienen los docentes malagueños respecto a otras provincias y comunidades autonónomas: 178 para el caso de Infantil y Primaria y 175 en el resto de enseñanzas. A partir del 2 de mayo las clases no volverán a sufrir ningún otro parón extraordinario hasta final de curso, que será el viernes 22 de junio para Educación Infantil, Primaria y Especial; y el 25 de junio para Secundaria y Bachiller.

Aquí tienes todo el calendario escolar 2017-2018 que te ayudará a resolver algunas de las preguntas más habituales.