El Materno de Málaga aplica una técnica que reduce tener que volver a operar a mujeres de cáncer de mama Álvaro Cabrera La radiofrecuencia intraoperatoria es una terapia segura que limpia de células malignas los márgenes de la zona que rodeaba al tumor ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 24 octubre 2017, 13:37

La unidad de mama del Hospital Materno es la única de la sanidad pública andaluza que dispone de una técnica que disminuye tener que volver a operar a mujeres con un cáncer de mama que han sufrido una recaída. A ninguna de las pacientes a las que se les ha aplicado la radiofrecuencia intraoperatoria ha sido necesario reintervenirlas quirúrgicamente. Este tratamiento se da en el mismo acto en que se aplica la cirugía conservadora (a las pacientes se les extirpa el tumor, pero no el seno) y consiste en eliminar las células malignas situadas en los márgenes de la zona que rodeaba al tumor. De ese modo, se reduce la tasa de reintervenciones y de recaídas entre las enfermas.

La técnica ha sido presentada este martes en el Hospital Regional Carlos Haya por la cirujana Marta Ribeiro, responsable de la unidad de mama del Materno, que ha estado acompañada por la especialista en anatomía patológica Ana Jiménez, la radióloga María Teresa Hidalgo y una paciente a la que se le ha aplicado la radiofrecuencia intraoperatoria con excelentes resultados, Raquel Zamora.

«Esta técnica es eficaz, segura y favorece que haya menos reintervenciones de las pacientes de cirugía conservadora de la mama», ha dicho Marta Ribeiro. La cirujana ha explicado que el proceso se lleva a cabo en colaboración con los servicios de anatomía patológica y de radiodiagnóstico. La radiofrecuencia intraoperatoria empezó a aplicarse de forma sistemática en el Materno el pasado mes de enero. Antes de ello, se hizo una investigación en la que participaron 80 pacientes, de las que 40 se beneficiaron de la técnica. Ese estudio demostró que con la radiofrecuencia intraoperatoria se logra una disminución drástica de las reintervenciones. Se espera que cada año se aplique este tratamiento a 20 o 30 pacientes

La radiofrecuencia intraoperatoria está indicada en mujeres jóvenes diagnosticadas de un cáncer de mama en fase temprana que precisan de cirugía conservadora y en enfermas con un riesgo elevado de sufrir una recaída. Además, el tumor no debe medir más de cuatro centímetros de diámetro. Asimismo, la paciente no puede haber recibido quimioterapia o radioterapia antes de la operación.

Raquel Zamora, una mujer que se sometió a la radiofrecuencia intraoperatoria el pasado 14 de junio, ha ofrecido su testimonio: «Estoy muy contenta. Todo ha ido muy bien. Este sistema ofrece una protección mayor y más seguridad a la operación. Me siento muy tranquila. Mi recuperación postoperatoria fue fantástica. La misma noche de la intervención ya dormí en mi casa. No he sentido dolor. A los diez días ya estaba trabajando. La cicatriz de la intervención no se nota».

El Materno Infantil (que pertenece al Regional Carlos Haya) es el único hospital público andaluz que dispone de la radiofrecuencia intraoperatoria y el segundo en España que cuenta con esa técnica después del Vall d’Hebrón de Barcelona.