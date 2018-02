El Materno Infantil aplaza seis operaciones pediátricas por la falta de camas del hospital Imagen del Materno Infantil de Málaga (archivo). Las intervenciones de los niños, que estaban previstas para ayer, se llevarán a cabo mañana si no surgen nuevos problemas ÁNGEL ESCALERA Málaga Miércoles, 7 febrero 2018, 14:08

La falta de camas libres en el Hospital Materno Infantil obligó a no llevar a cabo seis operaciones pediátricas que estaban programadas para la tarde de ayer martes, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería (Satse). Las intervenciones se realizarán este jueves si no surgen nuevos problemas. El Satse considera que la decisión de suspender las operaciones fue la correcta y, por tanto, exculpa a la dirección del hospital, pero critica al SAS por no dotar de más recursos y de más camas hospitalarias públicas a la provincia de Málaga.

Las seis intervenciones deberían haberse hecho en el quirófano de pediatría del Materno. La noticia del aplazamiento fue notificada a las familias de los niños poco antes de la hora prevista para el inicio de esas sesiones quirúrgicas de tarde. El Satse lamenta que la falta de camas de hospitalización provocase problemas a las seis familias afectadas, que tuvieron que «volverse a sus casas, con lo que se echó por la borda toda la organización y planificación laboral y emocional».

El Satse señala que «ante la situación de colapso de camas ocupadas en el área de pediatría, sin posibilidades de dar altas en tiempo y forma, es la dirección del hospital la que decide suspender estas seis intervenciones quirúrgicas ante la imposibilidad de poder ofertar una cama en el centro».

El Sindicato de Enfermería afirma que la escasez de camas es una realidad innegable y evidente que se da año tras año con mayor virulencia. «Entendemos que la Junta de Andalucía, a través del SAS, debe tomar nota y, de una vez por todas, solucionar las deficiencias estructurales que causan estos problemas».

El Satse manifiesta: «Ante esta realidad, son los poderes públicos los que deben actuar con planificación y con responsabilidad, alejados de una visión cortoplacista, con el objetivo de evitar que se den situaciones como las que se está viviendo en el Hospital Regional de Málaga, con camas de maternidad ocupadas por 11 mujeres de medicina interna y con seis intervenciones suspendidas».

A ese respecto, el sindicato informa de que continúa abierta la tercera planta del área de maternidad, que está ocupada por 11 enfermas, mujeres a cargo de medicina interna que fueron trasladadas desde el Hospital Carlos Haya ante la falta de camas. «La dirección del centro sigue cubriendo las necesidades asistenciales que estas pacientes requieren con la contratación de personal de todas las categorías para garantizar una asistencia de calidad y segura», explica el Satse.