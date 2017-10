El Materno aplica una técnica para dibujar la areola y el pezón a mujeres tras un cáncer mama Ana Isabel González, Ruiz Espejo, Miriam Galiana y Cristina Gutiérrez, hoy. La micropigmentación completa el proceso de reconstrucción de las pacientes a las que se les extirpa un seno por un tumor ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 19 octubre 2017, 14:06

La unidad de mama del Hospital Materno cuenta ya con la técnica de la micropigmentación, que permite dibujar la areola y el pezón a mujeres a las que se les ha extirpado un seno al padecer un cáncer de mama. La primera aplicación de la micropigmentación se llevó a cabo ayer miércoles en el centro hospitalario malagueño. Se espera que se hagan un centenar de intervenciones de ese tipo cada año. El sistema de la micropigmentación completa el proceso de reconstrucción de las pacientes a las que se les extirpa un seno (mastectomía) por un tumor en la mama, ha dicho este jueves el delegado del gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, en la presentación de esta técnica, acto que se ha hecho coincidir con la celebración hoy del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Ruiz Espejo ha destacado que la recuperación de la imagen corporal de la pacientes que han pasado por una extirpación mamaria supone el aumento de su autoestima y una mejora de la calidad de vida. «Hay que felicitarse por el hecho de que la sanidad pública ofrezca una prestación que es beneficiosa para las mujeres física y psicológicamente», ha recalcado.

Una de las dos enfermeras que se encargan de aplicar la micropigmentación en el Materno, Cristina Gutiérrez, ha señalado que el proceso dura unas dos horas y media, se hace de forma ambulatoria, con anestesia local y de acuerdo con la paciente. La micropigmentación es un procedimiento no agresivo en el que se emplean pigmentos orgánicos basados en tonos marrones y rojizos que imitan el color de las areolas y busca un resultado armónico con la piel de la mujer.

La primera paciente a la que se le ha hecho el dibujo de la areola y del pezón con esta técnica en el Materno, Miriam Galiana, tras dar las gracias al hospital, ha dicho: «Para mí, ha supuesto un éxito rotundo. He pasado por todo el proceso reconstructivo y no sabía que esta parte final me iban a influir tanto de un modo positivo. Al verme en el espejo aprecio un cambio impresionante».

La directora de la unidad de mama del Materno, la cirujana Marta Ribeiro, ha subrayado la importancia de que la sanidad pública disponga de la micropigmentación y de esa forma se complete el proceso reconstructivo tras la extirpación de un pecho por la presencia de un tumor. Por su parte, el director de la unidad de cirugía plástica, Jesús Torres, ha precisado que la reconstrucción de la mama tras un cáncer es una de las operaciones de cirugía plástica más seguras que existen. Este experto ha recalcado que en un 80 por ciento de los casos, las mujeres a las que se les extirpa un tumor logran conservar el seno.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (Asamma), Francisca Aguilar, ha puesto de manifiesto que es un logro muy importante que el Materno aplique la técnica de la micropigmentación, porque eso eleva la autoestima de las mujeres y hace que estas se sientan mejor.

A la presentación de este método han asistido, entre otros, la delegada provincial de Salud, Ana Isabel González, y los gerentes de los hospitales Regional Carlos Haya, Emiliano Nuevo y José Antonio Medina, respectivamente. Seguidamente, se ha visitado la unidad de mama del Materno.

