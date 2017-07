Martín Palop deja una ‘herencia’: las bodas vuelven al salón azul Martín Palop (derecha), junto a Mª Carmen Moreno y Daniel Pérez. / P. R. Q. El alcalde le contesta afirmativamente a esta petición que efectuó la edil junto a Sergio Brenes antes de marcharse a la Junta PILAR R. QUIRÓS Málaga Miércoles, 26 julio 2017, 00:35

Estoy a disposición del partido. Frase de marras donde las haya que usan casi todos los que se dedican al arte que propugnara Maquiavelo. Es esa disposición la que un día les hace estar aquí, en la Casona, y al siguiente, en la Junta. O en el peor de los casos, en su propia casa. Que la política tampoco debiera ser una carrera en sí misma, o eso gustan de decir los más snobs. Aunque en este país los hay que son verdaderos profesionales del atril, que no del púlpito, que también suele ser para toda la vida. Los caminos de la política también son inescrutables.

En fin, que hace menos de un mes, la edil Estefanía Martín Palop estaba sentada en el grupo municipal socialista en el lugar que hoy ocupa la que fuera directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosa del Mar Rodríguez.

Fue hace más de un mes, cuando ella junto al que es ahora viceportavoz Sergio Brenes charlaban animadamente por la mañana de la tristeza que eran las bodas en la Casona que no se celebraban en el salón de los Espejos. La diferencia entre un salón o sala y el salón de los Espejos dista de 50 euros la primera opción y 115 euros, la segunda. Pero la diferencia entre la sala habilitada junto al patio de Banderas y el salón de los Espejos es directamente abismal.

Por estos motivos, Martín Palop y Brenes le escribían una carta al alcalde haciéndole ver que los novios se quejaban de casarse en una habitación sombría y poco solemne y le pedían que estas celebraciones volvieran al salón azul, justo el contiguo al de los Espejos, que sin el empaque del primero cuenta con todos esos elementos del neoclásico del edificio de Guerrero Strachan y Rivera Vera.

Como la marcha de Martín Palop fue un visto y no visto, a la comunicación del alcalde, con la que estaban realmente contentos, no le dieron demasiada visibilidad. Estos días lo contaba Brenes, que De la Torre les contestaba que había dado instrucciones para que las bodas vuelvan al salón azul. Allí observarán a los novios mientras se desposan los retratos de los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. La pequeña herencia que deja Martín Palop gracias al beneplácito del regidor.

Cassá y «las eternas dudas del regidor»

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, se apostó ayer delante de las caballerizas de Teatinos para exigirle al equipo de gobierno del PP que las traslade de una vez por todas al Guadalhorce, como está acordado y presupuestado. A juicio de Cassá, los vecinos llevan veinte años sufriendo las moscas, los insectos y los malos olores, y «habiendo un acuerdo presupuestario, no entendemos que se siga castigando a los vecinos de Teatinos por las eternas dudas del alcalde». En esta línea, apuntaba a que los propietarios de los coches de caballo no están conformes con este traslado, pero que la mayoría de los vecinos sí, por lo que no siempre se puede contentar a todo el mundo.

Cassá abundó en que las condiciones de los animales no son las correctas, y apuntó que hay una sospechosa obra en el interior, que les preocupa, máxime cuando Urbanismo estaba realizando ya el informe de traslado de las instalaciones.